Diretta Italia Scozia U17/ Streaming video tv: azzurrini per il primato

DIRETTA ITALIA SCOZIA U17: L’ULTIMO ATTO DI QUESTA FASE!

Italia Scozia U17, in diretta dallo stadio Shamrock Park di Portadown (Irlanda del Nord), si gioca alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, martedì 2 novembre 2021, per la terza e ultima giornata del girone 12 della prima fase di qualificazione agli Europei Under 17 dell’anno prossimo, che torneranno a disputarsi dopo ben due edizioni consecutive cancellate a causa del Covid. La diretta di Italia Scozia U17 sarà dunque l’ultimo atto di questa fase, in palio c’è “solo” il primato perché le Nazionali di Italia e Scozia U17 sono entrambe già qualificate per la cosiddetta Fase Elite, avendo vinto le prime due partite.

Per l’Italia U17 ricordiamo le vittorie ottenute mercoledì scorso con un sonoro 5-0 contro l’Albania e poi sabato con il risultato di 2-0 contro i padroni di casa dell’Irlanda del Nord, che stanno ospitando questo quadrangolare in realtà dominato da Italia e Scozia, che a sua volta ha vinto 3-2 con i nord-irlandesi e di nuovo 3-2 contro l’Albania. L’Italia dovrebbe essere favorita sulla carta e grazie a una differenza reti nettamente migliore sarebbe prima anche in caso di pareggio, ma staremo a vedere che cosa ci dirà il campo per Italia Scozia U17…

DIRETTA ITALIA SCOZIA U17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv di Italia Scozia U17 non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video, di conseguenza per avere informazioni utili sul match dovrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione in rete. In particolare, oltre al sito www.figc.it, potrete fare riferimento alle pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SCOZIA U17

Le probabili formazioni di Italia Scozia U17 potrebbero riservarci delle novità, dal momento che per gli Azzurrini la qualificazione alla Fase Elite è già in cassaforte. Bernardo Corradi, allenatore della nostra Under 17, potrebbe allora dare spazio a qualche giocatore meno impiegato nelle prime due partite e di conseguenza ricordiamo tutti i venti convocati dall’ex attaccante, ora allenatore dell’Italia Under 17. Come portieri abbiamo Federico Magro (Lazio) e Paolo Raimondi (Inter).

I difensori sono Fabio Chiarodia (Werder Brema), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal) e Nicolò Serra (Torino). A centrocampo ecco Bruno Kevin (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Marco Delle Monache (Pescara), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund) e Fabio Parravicini (Spal). Infine ci sono come attaccanti Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Giacomo Marconi (Parma) e Alessio Vacca (Juventus).



