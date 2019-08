Diretta Italia Senegal/ Streaming video e tv: al via la Verona Basketball cup 2019

Italia Senegal, in diretta dal Pala Olimpia di Verona, è la partita di basket in programma oggi giovedi 8 agosto 2019, con palla a due fissato per le ore 20,30. Si accende oggi il Verona Basketball cup 2019 quadrangolare organizzato nella città scaligera in vista dei prossimi mondiali di Cina, che vedranno pure la nostra Italia sotto la guida del ct Meo Sacchetti protagonista nel continente asiatico dal 31 agosto al 15 settembre. Dopo quindi l’ottima esperienza degli azzurri nella Trentino Cup, si torna a giocare sul parquet e a fissare gli ultimi dettagli della preparazione dello spogliatoio di Sacchetti in vista dell’avventura iridata, a partire dal test match di oggi contro il Senegal, che pure non pare tra i più temibili per i nostri beniamini.

DIRETTA TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE ITALIA SENEGAL

Ricordiamo che la diretta tra Italia e Senegal, prevista a Verona alle ore 20,30, sarà visibile in diretta tv su Sky sport: appuntamento al canale Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match tramite la nota app Sky Go, riservata però ai soli abbonati al servizio.

DIRETTA ITALIA SENEGAL: IL CONTESTO

Con la diretta Italia Senegal di questa sera si accende una nuova tappa dell’estate della nazionale azzurra di basket, che come detto prima, ha il suo obbiettivo principale nei Mondiali di Cina che però inizieranno solo a fine mese. Oggi infatti prenderà il via il quadrangolare che vedrà in nostri beniamini affrontare anche Russia e Venezuela: ottimi banchi di prova quindi per i ragazzi di Sacchetti in vista dell’appuntamento iridato, dove pure ci attendiamo una grande prestazione dell’Italia. La squadra nazionale dopo tutto ha già messo in campo un ottimo basket anche nei primi impegni estivi: solo due settimane fa infatti a Trento è andata in scena alla Trentino cup 2019, classico appuntamento estivo e che quest’anno ha visto l’Italia affrontare Romania e pure la Costa d’Avorio, riuscendo nel doppio successo. Sia all’esordio con i rumeni, battuti per 88-60 che contro gli africani (sconfitti in finale per 69-58), la selezione azzurra, pur contando parecchie defezioni tra i suoi nomi più importanti, ha mostrato un ottimo stato di forma. Non resta quindi che confermare queste buone sensazioni in questa Verona Basketball cup, e già oggi nella diretta contro il Senegal.



