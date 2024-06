Diretta Italia Serbia/ Streaming video tv: è la chiusura dei gironi (VNL 2024, oggi 16 giugno)

DIRETTA ITALIA SERBIA: ULTIMA PARTITA DEI GIRONI PER LA VNL 2024!

Siamo giunti all’ultimo atto della lunga maratona della fase a gironi, perché la diretta di Italia Serbia dalla città giapponese di Fukuoka alle ore 8.00 del mattino italiano di oggi, domenica 16 giugno, sarà valida per la quarta giornata della pool della VNL 2024 femminile, quindi sarà anche la dodicesima e ultima fatica per le Azzurre del c.t. Julio Velasco nella prima fase della Volleyball Nations League. Possiamo naturalmente dire che il posto alle Final Eight è in cassaforte con enorme margine (va ancora definito il piazzamento finale), così come è certa pure la qualificazione per le Olimpiadi 2024, di conseguenza tutti gli obiettivi della prima parte dell’estate sono stati raggiunti, con la vittoria di martedì contro il Canada che è stata di fatto il sigillo per quanto riguarda il pass per i Giochi, che era evidentemente lo scopo primario di questa VNL 2024.

In seguito è arrivata la facilissima vittoria di venerdì contro una Corea del Sud decisamente in ribasso, infine ieri contro gli Stati Uniti un successo ancora più prezioso contro una rivale certamente più ostica ma battuta in maniera splendida, per cui il bottino è di nove vittorie e due sconfitte. Adesso si chiude con un’altra sfida di lusso, dal momento che la Serbia è bi-campionessa del Mondo in carica e ha ottenuto anche un argento e un bronzo alle ultime due Olimpiadi, mentre per Parigi aveva il pass fin dallo scorso autunno. Forse anche per questo si spiega una VNL 2024 sotto tono per le slave, che però evidentemente dopo due ori mondiali consecutivi hanno i Giochi olimpici come unico vero grande obiettivo della stagione 2024. In ogni caso sfida sempre affascinante e con tanti precedenti gloriosi, cosa ci dirà la diretta di Italia Serbia?

ITALIA SERBIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siamo anche all’ultima annotazione circa le modalità per seguire le partite della fase a gironi della Nations League, ecco allora che la diretta tv di Italia Serbia non sarà disponibile nel senso classico del termine, ma in compenso la Volleyball Nations League 2024 è visibile anche stamattina tramite la diretta streaming video che è offerta su abbonamento sia dalla piattaforma di DAZN oppure anche su Volleyballworld.net.

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL DERBY DELLE PANCHINE

Un elemento che renderà particolarmente stuzzicante la diretta di Italia Serbia, chiusura di lusso per la prima fase di VNL 2024, sarà il derby delle panchine. Alla guida della Nazionale italiana di pallavolo femminile è tornato quest’anno Julio Velasco, che possiamo certamente definire il capostipite di tutti i tecnici del volley degli ultimi 40 anni, perché Velasco ha cambiato la storia di questo sport, in Italia ma anche a livello internazionale. La missione è sfatare il tabù olimpico, sia personale sia dell’Italvolley femminile, tra gli avversari tuttavia troverà anche Giovanni Guidetti, che è alla guida della Serbia.

Pure Guidetti non ha bisogno di molte presentazioni: da oltre dieci anni siede a livello di club sulla panchina del Vakifbank Istanbul, con il quale ha vinto (solo per citare i titoli principali) sette campionati di Turchia, sei Champions League e quattro Mondiali per club. Molto vasta anche l’esperienza a livello di Nazionali, basterebbe dire che è salito sul podio nelle ultime sette edizioni dei Campionati europei di pallavolo femminile, adesso è stato scelto dalla Serbia per raccogliere l’eredità di Daniele Santarelli, con il quale le slave hanno vinto l’ultimo Mondiale. Insomma, sulle panchine ci sono tanti motivi d’interesse, ma naturalmente con la diretta di Italia Serbia sarà il campo ad attirare la nostra attenzione…

