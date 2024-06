Diretta Italia Usa/ Streaming video tv: un big-match per le Azzurre! (VNL 2024, oggi 15 giugno)

DIRETTA ITALIA USA: PARTITA DI CARTELLO PER LA VNL 2024!

Il weekend per gli appassionati di pallavolo inizierà molto presto, perché la diretta di Italia Usa si giocherà alle ore 8.30 del mattino italiano di oggi, sabato 15 giugno, per la terza giornata della pool della VNL 2024 femminile ospitata a Fukuoka, in Giappone, cioè il penultimo impegno per le Azzurre del c.t. Julio Velasco nella fase a gironi della Volleyball Nations League. La settimana nipponica è iniziata con la vittoria di martedì contro il Canada che ha sancito definitivamente la qualificazione dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 (anche se l’annuncio arriverà alla fine dei gironi), ieri ecco la partita contro la Corea del Sud che è stata un autentico monologo ma oggi ci attende un match di cartello contro gli Stati Uniti.

La diretta di Italia Usa infatti può essere definita come un test di lusso verso l’ormai imminente Final Eight di questa Nations League, a sua volta certa grazie a 25 punti dopo otto vittorie e due sconfitte, e soprattutto sulla strada per le Olimpiadi di Parigi 2024, che ormai devono essere considerate il grande obiettivo per la nostra Nazionale, che ancora una volta proverà a sfatare il tabù che vede l’Italia del volley femminile mai sul podio dei Giochi nella propria storia, a differenza dei Mondiali che vedono invece sempre tra le big l’Italia, compreso il terzo posto del 2022 battendo proprio gli Stati Uniti nella finale per il bronzo. Con meno ansia perché classifiche e ranking ormai ci sorridono sotto ogni punto di vista, che cosa ci dirà la diretta di Italia Usa?

ITALIA USA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’orario sarà un po’ più scomodo rispetto ai precedenti appuntamenti di Fukuoka, ma d’altro canto è sabato e magari più persone potrebbero riuscire a seguire il match, quindi ribadiamo che non sarà disponibile una diretta tv di Italia Usa, gli appassionati lo sanno ormai a memoria perché fin dall’inizio le partite di Volleyball Nations League 2024 non sono trasmesse nel nostro Paese, tuttavia in compenso esistono due modi per seguire il match della nostra nazionale femminile tramite la diretta streaming video che è offerta su abbonamento sia dalla piattaforma di DAZN oppure anche su Volleyballworld.net.

DIRETTA ITALIA USA: LE OLIMPIADI NEL MIRINO

Presentando la diretta di Italia Usa, ormai siamo ad un passo dalle Final Eight di VNL 2024 ma fatalmente adesso già si pensa alle Olimpiadi di Parigi 2024, che d’altronde sono decisamente vicine. Le Azzurre di Julio Velasco ci saranno e sarà per loro la settima partecipazione consecutiva da Sydney 2000 in poi. Finora però abbiamo raccolto due eliminazioni già ai gironi e altre quattro ai quarti, che alle Olimpiadi sembrano maledetti per un’Italia che invece ha raggiunto le semifinali in cinque degli ultimi sei Mondiali.

Gli Stati Uniti invece si sono qualificati per i Giochi già attraverso i tornei pre-olimpici dello scorso anno e quindi per le ragazze degli Usa questa VNL 2024 sicuramente è soprattutto una tappa di avvicinamento alle Olimpiadi, tanto più fondamentali per il volley a stelle e strisce, che non ha un campionato nazionale. Da segnalare una novità molto importante: non avremo più due gironi da sei, bensì tre gruppi da quattro. Il calendario sarà quindi meno fitto, poi la fase ad eliminazione diretta comincerà come sempre con i quarti di finali, ai quali si qualificheranno le prime due di ogni girone e le due migliori terze. Da Fukuoka è lontana geograficamente, ma Parigi è sempre più vicina: cosa ci dirà la diretta di Italia Usa?

