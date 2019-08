Diretta Italia Slovenia/ Streaming video Rai: azzurre ancora in campo (volley)

Italia Slovenia, in diretta dalla Atlas Arena di Lodz (Polonia), si gioca questa sera martedì 27 agosto alle ore 21.00. Le azzurre scendono in campo per il terzo giorno consecutivo agli Europei di pallavolo femminile 2019, nei quali la nostra Nazionale di volley è stata inserita nel girone B, quello che si gioca appunto in Polonia. Dopo l’argento mondiale dell’anno scorso e la qualificazione olimpica conquistata in modo autorevole a Catania a inizio mese, l’Italia del commissario tecnico Davide Mazzanti è sicuramente tra le favorite per la vittoria finale. Italia Slovenia è la penultima fatica nel girone: il cammino è ancora molto lungo, d’altronde la nuova formula a 24 squadre ha comportato un notevole allungamento nella durata degli Europei e fin dalle prime fasi si gioca a ritmo altissimo. Dunque le azzurre sono scese in campo domenica sera contro l’Ucraina, di nuovo ieri pomeriggio contro il Belgio e ora ecco la Slovenia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA SLOVENIA

Ribalta della tv in chiaro per le azzurre del volley: infatti la diretta tv di Italia Slovenia sarà garantita questa sera su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. In aggiunta, la Tv di Stato garantirà anche la diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play. Ricordiamo però che il match di volley sarà disponibile anche sulla piattaforma DAZN per gli abbonati a questo servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Italia Slovenia naturalmente dobbiamo sottolineare ancora una volta che si tratterà della terza partita in 48 ore per le azzurre del c.t. Mazzanti, dunque anche la gestione delle forze sarà una variabile fondamentale. Ad esempio è stato prezioso domenica il debutto di Anna Danesi nel corso del terzo set contro l’Ucraina, non tanto per l’impatto pur positivo (4 punti in meno di un set) su una partita di fatto già chiusa, quanto perché ci sarà bisogno del contributo di tutte per arrivare fino in fondo a questi Europei, che per di più sono la terza “tappa” di una estate lunghissima che ha già visto la Volleyball Nations League e poi il torneo di qualificazione olimpica, praticamente senza soste dopo la stagione dei club per chi era arrivato in fondo come Conegliano e Novara. Queste tuttavia sono riflessioni che spettano a chi governa il volley mondiale: le ragazze devono pensare a giocare e mettere sul campo la propria superiorità tecnica nei confronti della Slovenia, che sulla carta è indiscutibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA