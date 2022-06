Diretta Italia Slovenia/ Streaming video tv: match intrigante (Volley Nations League)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: PER PROSEGUIRE IL CAMMINO!

Italia Slovenia, in diretta dallo Smart Araneta Coliseum di Quezon City, nelle Filippine, va in scena alle ore 13:00 di sabato 25 giugno: seconda di tre partite consecutive per la nostra nazionale nella Volley Nations League 2022, siamo nella seconda settimana e per noi questo nuovo impegno si era aperto con il roboante 3-0 alla Germania, che non ha fatto che confermare quanto di buono gli azzurri avevano già mostrato nel corso della prima settimana. Forse per la prima volta abbiamo l’occasione di qualificarci alla fase finale di VNL, ma bisognerà vedere: come sappiamo la strada è ancora particolarmente lunga.

Intanto sfidiamo una Slovenia che nell’ultima edizione di Nations League è arrivata quarta, che in ambito europeo è ormai diventata una potenza in grado di giocarsi la vittoria della competizione continentale ma che deve ancora fare il passo successivo, ovvero quello di essere pronta per gli obiettivi maggiori (tradotto: Mondiali e Olimpiadi, più complessi anche perché si giocano ogni quattro anni). Sarà una sfida importante, sia per noi che per loro: vedremo allora cosa accadrà nella diretta di Italia Slovenia, nel frattempo facciamo un rapido approfondimento su quelli che sono i temi principali legati alla partita di Nations League.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovenia sarà trasmessa su Sky Sport Uno: la Volley Nations League 2022 è appannaggio della televisione satellitare almeno per quanto riguarda le partite della nostra nazionale, e dunque il match sarà visibile a tutti gli abbonati sul canale 201 del decoder. In assenza di un televisore sarà comunque possibile avere accesso alle immagini di Italia Slovenia in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, sempre riservata ai clienti e che è attivabile, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

Inevitabilmente la diretta di Italia Slovenia porta alla mente Andrea Giani, che è stato straordinario interprete nel dominante ciclo azzurro, ormai qualche anno fa (purtroppo) e poi come selezionatore della nazionale balcanica ha fatto un lavoro straordinario, per l’appunto portando questa Slovenia al secondo posto agli Europei (poi ripetuto altre due volte) e facendo piangere la stessa Italia. Quando si parla di crescita del movimento del volley in Slovenia Giani è uno dei primi nomi che vanno citati, ma poi ci sono anche i giocatori e alcuni di essi li conosciamo, perché sono impegnati nel nostro campionato. In questa edizione di Volley Nations League la Slovenia non sta brillando in maniera particolare.

Per esempio ha chiuso la prima settimana con due vittorie e altrettante sconfitte, ma è altresì vero che ha già incrociato Stati Uniti e Brasile e dunque ha avuto un calendario più difficile rispetto a quello dell’Italia. Casomai può stonare la netta sconfitta subita dall’Olanda all’esordio nel secondo “girone”, ma in una competizione lunga come questa, nella quale si gioca anche in più giorni consecutivi e quel che conta è la classifica finale, uno scivolone inaspettato è da mettere in conto. Certo, possiamo dire che sia una Slovenia meno competitiva rispetto alle versioni del passato recente ma non per questo la partita di oggi andrà presa sotto gamba, tra poco scopriremo come andranno le cose…











