Diretta Italia Slovenia/ Streaming video tv: una partita di lusso (VNL 2023, oggi venerdì 7 luglio)

Italia Slovenia, in diretta alle ore 9.00 italiane di questa mattina, venerdì 7 luglio 2023, ci regalerà una colazione di lusso per gli appassionati di pallavolo presso la Mall of Asia Arena di Pasay, località delle Filippine, che è l’impianto sede delle partite degli Azzurri nella terza e ultima settimana della VNL 2023 di volley maschile. La diretta di Italia Slovenia naturalmente avrà un fascino speciale per gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi, perché sarà il remake della semifinale dei Mondiali disputata sabato 10 settembre dell’anno scorso e vinta dall’Italia per 3-0, ma anche della finale degli Europei dell’anno precedente, con successo azzurro per 3-2. Insomma, se l’Italia è campione d’Europa e del Mondo in carica, molto lo si deve alle partite contro la Slovenia.

La terza settimana della Volleyball Nations League 2023 maschile sta d’altronde offrendo all’Italia confronti molto stuzzicanti. La partita contro la Slovenia è ormai da considerare un big-match del volley maschile, ma adesso ci permettiamo di ricordare la vittoria ottenuta martedì nella grande classica contro il Brasile, un successo davvero fondamentale sulla strada verso le Final Eight della manifestazione estiva, che avranno luogo fra un paio di settimane in Polonia, con l’Italia che proverà a vincere per la prima volta la VNL. Non serve aggiungere altro per presentare una partita così affascinante: quali verdetti ci darà la diretta di Italia Slovenia?

DIRETTA ITALIA SLOVENIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovenia sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Summer (numero 201 della piattaforma) e Sky Sport Arena (204). Raddoppierà quindi anche la diretta streaming video di Italia Slovenia, che sarà garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma pure sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Slovenia ci offre quindi una partita imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo: il cammino della VNL 2023 è molto lungo (come da tradizione in questa competizione), però ci sono partite che hanno sempre un peso specifico notevole ed evidentemente il match che negli ultimi due anni è stata una finale europea e una semifinale mondiale è tra questi. Ricordiamo allora quali sono i 14 Azzurri presenti in questa fondamentale settimana di partite nelle Filippine: si tratta di Giovanni Sanguinetti, Leonardo Scanferla, Yuri Romanò, Simone Giannelli, Leandro Mosca, Tommaso Rinaldi, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Lorenzo Sala e Alessandro Piccinelli, con un mix dei campioni degli ultimi due trionfi e qualche volto nuovo.

Possiamo allora considerare davvero la diretta di Italia Slovenia come un banco di prova significativo verso i grandi appuntamenti dell’estate 2023 del volley maschile: naturalmente prima ci sarà la già citata Final Eight di VNL, poi soprattutto gli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 28 agosto al 16 settembre, giorno della finale a Roma dove speriamo di esserci per difendere il titolo continentale conquistato due anni fa proprio contro la Slovenia, in seguito anche il torneo di qualificazione olimpica dal 30 settembre all’8 ottobre. Il cammino è lungo, ma gli obiettivi sono sempre più vicini e allora siamo molto curiosi di scoprire che cosa succederà oggi nelle Filippine…

