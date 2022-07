Diretta Italia Spagna/ Streaming video Rai: rivincita Settebello? (World League)

DIRETTA ITALIA SPAGNA: SARÀ RIVINCITA?

Italia Spagna è in diretta dalla Piscine de la Kibitzenau di Strasburgo, alle ore 18:00 di martedì 26 luglio: torna la sfida infinita nella pallanuoto maschile, questa volta valida per la semifinale di World League 2022. Il torneo iniziato a gennaio sta per assegnare il suo campione, al termine della Super Finale che si sta disputando in un lasso di tempo davvero compresso: il Settebello è sceso in vasca venerdì per la sua prima sfida e giocherà comunque domani la sua ultima, dunque vada come vada avrà disputato sei gare in uno spazio di sei giorni, senza mai riposarsi – e questo ovviamente vale per tutte le nazionali.

Italia che per arrivare qui ha battuto la Serbia in un quarto di finale che ha dominato, e che ora può lanciare propositi di vendetta alla Spagna: la nazionale iberica, dopo aver sconfitto il Canada, punta il secondo titolo in tre settimane avendo già messo le mani sul Mondiale, come purtroppo noi ricordiamo bene. Adesso non resta che porci nell’attesa della diretta di Italia Spagna; aspettando che la semifinale di World League 2022 prenda il via, prendiamoci un po’ di tempo per analizzare al meglio i temi principali del match di Strasburgo.

La diretta tv di Italia Spagna sarà trasmessa in diretta tv: le fasi finali della World League 2022 di pallanuoto maschile hanno la copertura della televisione di stato, e allora il canale di riferimento sarà Rai Sport + HD che naturalmente è aperto a tutti. In assenza di un televisore sarà possibile seguire la semifinale del torneo anche tramite il servizio di diretta streaming video: basterà infatti visitare il sito www.raiplay.it oppure installarne la relativa app, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ITALIA SPAGNA SU RAIPLAY

Sarà dunque ancora la diretta Italia Spagna: tre settimane fa le due nazionali si sono trovate di fronte a Budapest, nel contesto decisamente più importante della finale dei Mondiali. Non solo: quella partita per la medaglia d’oro era l’esatta ripetizione di quanto avvenuto tre anni prima in Corea del Sud. Se però il 2019 era stato l’anno del Settebello, tornato sul tetto del mondo, in Ungheria le furie rosse ci hanno purtroppo superato al termine di una finale straordinaria, chiusa soltanto ai rigori.

Adesso dunque il terzo atto (ma a dire il vero sarebbero di più, come avevamo già avuto modo di vedere) sarà caratterizzato dalla voglia di riscatto del Settebello: ripetiamo che la World League 2022 non è certo l’appuntamento più importante nel calendario della pallanuoto maschile, ma sicuramente è una competizione che interessa molto alla nostra nazionale perché, oltre ad arrivare al meglio agli Europei, sarebbe anche la prima volta che riuscirebbe a metterla in bacheca. Non resta allora che aspettare che la diretta di Italia Spagna prenda il via, poi in caso di vittoria scopriremo contro chi il Settebello dovrà giocare per ottenere il titolo…

