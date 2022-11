Diretta Italia Sudafrica/ Streaming video tv: rugby test-match, sogno azzurro

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: AZZURRI SFAVORITI!

Italia Sudafrica, in diretta dallo Stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova con fischio d’inizio alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 19 novembre 2022, sarà per l’Italia del rugby il terzo e ultimo test-match nelle Autumn Nations Series 2022, che in ogni caso passeranno alla storia per la nostra palla ovale. Come da consolidata tradizione nel mondo del rugby, novembre è il mese dedicato alle trasferte in Europa delle Nazionali dell’emisfero australe: la diretta di Italia Sudafrica arriva dopo la bellissima vittoria contro Samoa e dopo l’impresa storica contro l’Australia, per cui si sogna addirittura il tris di vittorie, anche se bisogna dire che gli Springboks potrebbero essere un ostacolo ancora troppo alto.

Il pronostico resta quindi avverso, ma la diretta di Italia Sudafrica vedrà scendere in campo l’Italrugby con la serenità di chi ha già ampiamente raggiunto (e forse anche sorpassato) i propri obiettivi e adesso ha l’occasione per entrare nella leggenda. Il 2022 ci aveva già portato il memorabile successo in Galles che ha chiuso l’annosa striscia di sconfitte consecutive nel 6 Nazioni, poi la nettissima vittoria per 49-17 contro Samoa, infine il 28-27 di sabato scorso contro l’Australia, prima vittoria di sempre contro i Wallabies. Contro il Sudafrica invece abbiamo già vinto una volta, nel 2016 a Firenze, però ovviamente battere nel giro di sette giorni due delle tre super-potenze del rugby australe sarebbe l’impresa più clamorosa di sempre per l’Italia ovale. Si può ambire a un’impresa di questa portata? Ce lo dirà la diretta di Italia Sudafrica…

ITALIA SUDAFRICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI RUGBY

La diretta tv di Italia Sudafrica sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma), oppure ci sarà anche la diretta streaming video di Italia Sudafrica tramite il servizio offerto da Sky Go e anche da Now TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Attenzione però anche all’appuntamento in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando.

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Sudafrica, possiamo evidenziare che l’ultimo test-match di rugby del mese di novembre segna un ulteriore passo avanti in quello che è stato un crescendo costante nel livello di difficoltà. Due settimane fa ci chiedevamo se saremmo riusciti a battere Samoa, che poi abbiamo travolto; in seguito abbiamo evidenziato che i Wallabies non erano nel loro migliore momento storico e che di conseguenza si poteva sognare e gli Azzurri hanno scritto la storia, ancora una volta allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Adesso siamo ai confini tra un novembre comunque meraviglioso e quella che sarebbe leggenda, perché il Sudafrica è quarto nel ranking mondiale mentre noi siamo undicesimi, comunque la migliore posizione degli ultimi dieci anni per l’Italia.

Comunque vada, ci godiamo la crescita di un movimento sano, che negli ultimi anni aveva già colto qualche soddisfazione con i club, su tutte la vittoria dello United Rugby Championship 2021 da parte della Benetton, che però sembravano non riverberarsi mai sulla Nazionale. Il successo di marzo a Cardiff è stata la svolta, novembre ci ha visto fare un indiscutibile salto di qualità tanto che adesso siamo qui a pensare se sia possibile battere anche il Sudafrica. Realisticamente dovremmo rispondere di no, ma staremo a vedere se la diretta di Italia Sudafrica ci riserverà la sorpresa più clamorosa del mese di novembre…

