DIRETTA SVIZZERA GERMANIA/ Video streaming Rai 1: sesto incrocio nei grandi tornei (Europei 2024, 23 giugno)

La diretta di Svizzera Germania è davvero intrigante se osservata dal punto di vista dei precedenti: sono davvero tanti, i più recenti quelli andati in scena quattro anni fa per la Nations League (furono due pareggi), negli anni prima una serie di amichevoli che più che altro hanno visto dominare la Germania, capace infatti di vincerne la bellezza di otto consecutive e 11 su 14, con due pareggi e la sconfitta del maggio 2012 (un roboante 5-3), tra il novembre 1972, sfida giocata da campione del mondo in carica, e il marzo 2008 quando si era imposta per 4-0 a Basilea grazie ai gol di Miroslav Klose, Mario Gomez (doppietta) e Lukas Podolski.

A livello di grandi tornei invece gli incroci sono ben quattro, cinque se contiamo anche gli ottavi delle Olimpiadi 1928: la Germania si è imposta quasi sempre, l’unica volta in cui ha perso contro la Svizzera è stato nel rematch degli ottavi del Mondiale 1938, dopo un 1-1 i rossocrociati si erano imposti per 4-2 cinque giorni più tardi. L’episodio più recente nella Coppa Rimet 1966: addirittura 5-0 tedesco nel girone, a segno Sigfried Held e poi Helmut Haller e Franz Beckenbauer con una doppietta a testa, quella nazionale avrebbe poi perso la controversa finale contro l’Inghilterra ma questa volta è la Germania a ospitare gli Europei 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SVIZZERA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

È la diretta tv di Svizzera Germania a godere della trasmissione in chiaro: due partite in contemporanea, la televisione di stato ha scelto questa per domenica sera e la manderà in onda su Rai Uno, come di consueto in questa fascia oraria, con l’ausilio del servizio di mobilità grazie al sito di Rai Play o alla relativa app. Rimane per gli abbonati l’alternativa della televisione satellitare su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio – con Diretta Gol per seguire anche le fasi salienti dell’altro match – mentre qui per la diretta streaming video Svizzera Germania sarà a disposizione, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SVIZZERA GERMANIA

SVIZZERA GERMANIA: IL PAREGGIO SODDISFA ENTRAMBE

Sale forte l’attesa per la diretta di Svizzera Germania, che si gioca al Waldstadion di Francoforte alle ore 21:00 di domenica 23 giugno e chiude, insieme all’altro match, il girone A degli Europei 2024. Terza giornata e tempo di verdetti: uno a dire il vero è già arrivato, la Germania si è aritmeticamente qualificata agli ottavi e allora possiamo dire che il pareggio stasera è un risultato che metterebbe d’accordo entrambe le nazionali, perché la Germania blinderebbe il suo primo posto nel girone mentre la Svizzera accederebbe agli ottavi, e con tutta probabilità come seconda resistendo agli assalti della Scozia.

Naturalmente è da vedere se poi le due nazionali in campo si accontenteranno di pareggiare; i tedeschi sanno che tirare troppo la corda potrebbe significare perdere partita e primato, i rossocrociati forse rischiano meno ma c’è sempre la possibilità di un incredibile ribaltone, dunque noi speriamo comunque che si tratti di una partita vera anche se, ovviamente, magari con la mente già rivolta agli ottavi. Adesso intanto possiamo valutare come sempre in che modo i due CT potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Waldstadion; apriamo dunque la nostra analisi sulle probabili formazioni, mentre aspettiamo che la diretta di Svizzera Germania prenda il via.

SVIZZERA GERMANIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Turnover per due nella diretta di Svizzera Germania? Possibile, soprattutto pensando alle diffide: Murat Yakin potrebbe rinunciare a Ricardo Rodriguez e Freuler mandando in campo Stergiou come terzo di difesa (con Schar e Akanji confermati, oltre a Sommer) e Jashari in mezzo al campo a fare coppia con Granit Xhaka, ma può cambiare anche davanti con Amdouni e Embolo in ballottaggio come centravanti, e alle loro spalle le candidature di Steffen e Okafor. Sulle corsie laterali invece potremmo vedere ancora una volta Widmer a destra e Aebischer a sinistra, ma anche qui il CT potrebbe riservare sorprese.

Cambi massicci invece per Nagelsmann, almeno secondo le ipotesi: davanti a Neuer difesa quasi tutta nuova con Koch e Schlotterbeck in mezzo, Raum a sinistra e magari Henrichs per Kimmich a destra. In mediana possibile riposo per Kroos: può scalare Gundogan a fare il mediano insieme a Gross, oppure può avanzare lo stesso Kimmich, le opzioni non mancano così come davanti, con Thomas Muller, Leroy Sané e Fuhrich (ma anche Havertz) in ballo per le tre maglie sulla trequarti e Deniz Undav che punta la prima da titolare agli Europei 2024, possibile anche la riproposizione di Fullkrug dal primo minuto se non addirittura un modulo diverso rispetto al 4-2-3-1.

SVIZZERA GERMANIA: QUOTE E PRONOSTICO

Diciamo qualcosa anche sulle quote che l'agenzia Snai ha proposto su questa partita degli Europei 2024? Come approfondimento della diretta di Svizzera Germania indichiamo che la nazionale favorita è chiaramente quella di casa, che però stasera è formalmente in trasferta: per la vittoria della Germania dovrete puntare sul segno 2 e vincereste una somma pari a 1,70 volte quanto messo sul piatto, per contro invece il segno 1 per il successo della Svizzera vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata e infine il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,80 volte l'importo investito.











