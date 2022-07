Diretta Italia Thailandia/ Streaming video tv, fine dei gironi (VNL 2022)

DIRETTA ITALIA THAILANDIA: ULTIMO ATTO!

Italia Thailandia, in diretta dalla Armeets Arena della capitale bulgara Sofia alle ore 15.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 3 luglio 2022, sarà per le Azzurre di Davide Mazzanti il dodicesimo e ultimo atto della fase a gironi per quanto riguarda la VNL 2022 di volley femminile, che poi tornerà protagonista con la Final Eight, che sarà ospitata da Ankara a metà mese, dopo l’ultima settimana della fase a gironi anche per gli uomini. La Volleyball Nations League, competizione che da qualche anno ha sostituto il Grand Prix nella pallavolo femminile, vedrà protagonista fino in fondo anche l’Italia, che già venerdì grazie al successo contro la Corea del Sud ha ottenuto la matematica certezza della qualificazione alla Final Eight.

Nel mirino ci sono i Mondiali: tra qualche mese dovremo onorare (e se possibile migliorare) il ruolo di vice-campionesse del Mondo ottenuto nel 2018 dall’Italia, ma nella storia non abbiamo mai vinto il Grand Prix/VNL, allora guai a sottovalutare l’opportunità di metà luglio. La vittoria di lusso a Brasilia contro il Brasile è stata sicuramente la perla di queste settimane, oggi l’obiettivo sarà quello di chiudere nel migliore dei modi i raggruppamenti della VNL 2022 che ci hanno tenuto compagnia per oltre un mese. Che cosa ci dirà la diretta di Italia Thailandia?

DIRETTA ITALIA THAILANDIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Thailandia sarà garantita oggi su Sky Sport Action, il canale numero 206 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA THAILANDIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Thailandia ci proporrà quindi oggi una partita comunque da non sottovalutare, perché la Thailandia, in proporzione alla propria forza, ha avuto un buon cammino in questa edizione della Volleyball Nations League e sarà quindi un banco di prova interessante con le Azzurre, anche perché naturalmente non capita spesso di confrontarsi con la Nazionale del Sud-Est asiatico e invece ogni sfida può essere significativa sulla strada dei Mondiali, logicamente obiettivo principale del 2022.

Per l’Italia nella VNL 2022 femminile ci sono state finora note molto positive: Davide Mazzanti dunque, come abbiamo già accennato, potrebbe mettere nel mirino l’obiettivo della vittoria finale in questa competizione che l’Italia non è mai riuscita a conquistare nemmeno quando si chiamava Grand Prix. L’appuntamento è già fissato dal 13 al 17 luglio ad Ankara, con i quarti di finale e poi speriamo anche semifinali e finale con l’Italia protagonista il più a lungo possibile, per proseguire sulla scia del trionfo europeo del 2021 e scacciare invece i fantasmi delle Olimpiadi.











