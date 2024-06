Diretta Italia Olanda/ Streaming video tv: è sempre una partita speciale (VNL 2024, oggi 9 giugno)

DIRETTA ITALIA OLANDA: UN ALTRO IMPEGNO IN NATIONS LEAGUE

Altro appuntamento con la Volley Nations League 2024: la TD Place Arena di Ottawa, in Canada, ospita la diretta di Italia Olanda domenica 9 giugno, alle ore 17:00 di casa nostra. È la partita che chiude il secondo girone del torneo per gli azzurri, che dopo le sfide a Francia, Usa e Cuba si trova di fronte quella che possiamo considerare la nazionale più “sentita” di tutte come avversaria, visti gli amari precedenti alle Olimpiadi. I Giochi di Parigi restano il grande obiettivo dell’Italia, che non dovrebbe mancarlo; nel mentre, provare a vincere una Volley Nations League che non abbiamo mai vinto non farebbe male.

La nazionale di Ferdinando De Giorgi ha generalmente fatto bene, nonostante qualche battuta d’arresto come quella contro la Francia; sfidiamo ora un’Olanda che dopo i meravigliosi fasti degli anni Novanta è calata tantissimo e non è più riuscita a centrare risultati di prestigio, dunque quello di oggi dovrebbe essere sulla carta un impegno abbordabile. Vedremo se sarà così seguendo insieme la diretta di Italia Olanda, mentre aspettiamo che la partita di VNL 2024 prenda il via possiamo provare a fare qualche rapida considerazione sul momento e sul torneo, che come detto ci dovrebbe lanciare verso il grande appuntamento delle Olimpiadi di Parigi.

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA OLANDA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che una diretta tv di Italia Olanda non sarà disponibile: le partite di Volley Nations League 2024 non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, ma ci sarà comunque un modo per seguire la sfida che è come sempre quello della diretta streaming video. Due le alternative, dopo aver sottoscritto un abbonamento: le piattaforme che consentono di avere accesso alle immagini di Italia Olanda saranno come sempre DAZN e Volleyballworld.net.

DIRETTA ITALIA OLANDA: LA PARTITA PIÙ SENTITA

La diretta di Italia Olanda rimane come già detto il grande appuntamento per tutti gli appassionati di volley di casa nostra: impossibile dimenticare quelle due partite epiche alle Olimpiadi, i quarti del 1992 e soprattutto la finale di Atlanta 1996, in cui la nazionale azzurra era andata a caccia della storia ma aveva dovuto rinunciare. Il fatto che quel gruppo che ha dominato il mondo non abbia mai vinto i Giochi rimane un grande cruccio; anche e soprattutto per questo motivo il nome dell’Olanda fa sempre venire i “brividi” quando si parla di volley maschile, e sarà così anche oggi pur se il contesto è cambiato.

Intanto come già detto si parla di Volley Nations League 2024, di un torneo dunque ancora “minore” e che certamente non può essere paragonato alle grandi competizioni; poi come già detto l’Olanda, a differenza dell’Italia, ha avuto un calo assolutamente netto o, per meglio dire, ha avuto un momento stratosferico solo nei citati anni Novanta, perché arrivava da decadi mediocri e dopo quegli exploit è tornata nei ranghi, mentre a crescere è stata la sua nazionale femminile. Sia come sia, al netto della rivale e della sua storia per l’Italia rimane una partita da vincere nella Volley Nations League 2024, e dunque aspettiamo che a Ottawa arrivi il momento di giocare.

