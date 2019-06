Diretta Italia Turchia/ Streaming video tv: sfida ostica (volley, Nations League)

Italia Turchia, in programma alle ore 18:00 (italiane) di mercoledì 19 giugno 2019 e in diretta dal Baskent Voleybol Salonu di Ankara, rappresenta la seconda partita del girone 20 della Nations League 2019 di volley femminile. Girone 20 significa che siamo arrivati nella quinta settimana: si tratta anche dell’ultima che le ragazze di Davide Mazzanti affrontano nella prima fase di questa competizione internazionale, prima della tradizione Final Six che verrò disputata a Nanchino e dunque vedrà la Cina qualificata di diritto. Significa che l’Italia dovrà ottenere uno degli altri cinque posti a disposizione, ma per il momento le cose stanno andando benissimo: siamo infatti arrivati in Turchia con 10 vittorie e 2 sconfitte e il primo posto nel girone, la sconfitta contro il Brasile (0-3) ci poteva comunque stare visto il passo e oggi affrontiamo una nazionale che sta tenendo un ottimo livello e che infatti entrava nel girone con la seconda posizione. Una bella partita allora, questa diretta di Italia Turchia; non resta che vedere quello che succederà quando le due nazionali faranno il loro ingresso sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia non dovrebbe essere disponibile, salvo variazioni di palinsesto; i due canali tradizionali (Eurosport e Nove) non trasmettono questa partita della Nations League di volley femminile, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la sfida di Ankara. Le informazioni utili arriveranno comunque attraverso le pagine ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Turchia promette allora di essere una gran bella partita: queste due nazionali stanno facendo davvero molto bene nella Nations League 2019, e sono fortemente candidate a qualificarsi per la Final Six di Nanchino. Anzi: le ragazze allenate da Davide Mazzanti sono praticamente certe del pass visto che il Giappone, settimo in classifica, non ha più la possibilità di raggiungerle. Queste tre partite conclusive ad Ankara serviranno dunque per garantire un minimo di compattezza in vista dei prossimi appuntamenti, magari per blindare il primo posto nella graduatoria e per cementare il gruppo, che poi dovrà essere implementato. Per adesso comunque l’Italia si sta reggendo soprattutto su tre giocatrici: Paola Egonu, colpita anche da un malore al Pala Barton di Perugia, poi Miriam Sylla e Indre Sorokaite, che in assenza della già citata Egonu ha preso il comando delle operazioni demolendo la Russia. A loro naturalmente vanno aggiunte Caterina e Lucia Bosetti oltre a Cristina Chirichella e tutte le altre: un gruppo ancora particolarmente giovane quello dell’Italia, ma che ha già fatto vedere di cosa è capace e che di conseguenza proverà a vincere l’ennesima partita in questa Nations League 2019.



