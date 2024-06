DIRETTA ITALIA GIAPPONE U21/ Video streaming Rai 2: un pareggio nell’unico precedente (oggi 4 giugno 2024)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE U21: I TESTA A TESTA

C’è un solo precedente per quanto riguarda la diretta di Italia Giappone U21: naturalmente, se parliamo di partite contro nazionali di altri continenti, non possiamo citare troppi episodi perché come sappiamo la Under 21 azzurra gioca soltanto gli Europei come manifestazione ufficiale, dunque spesso e volentieri ha a che fare con avversarie continentali. Il Giappone in questo senso rappresenta un’eccezione, e anche recente: fine settembre 2022, l’Italia U21 allenata da Paolo Nicolato aveva organizzato un’amichevole al Teofilo Patini, lo stadio di Castel di Sangro, e quella partita non era andata benissimo perché era terminata 1-1.

Gli azzurrini avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Lorenzo Colombo, ma al 55’ minuto erano stati ripresi da Shota Fujio e con quel risultato era terminato il match. Possiamo ricordare che l’Italia aveva in porta Caprile, davanti a lui una difesa a tre con Viti, Pirola e Scalvini mentre sulle corsie laterali correvano Bellanova e Udogie; Rovella il ragionatore in mezzo al campo, Fagioli ed Emanuel Vignato le mezzali con Colombo a formare il reparto offensivo insieme a Sebastiano Esposito. Un’ottima nazionale, con anche elementi come Okoli, Cambiaso, Parisi, Edoardo Bove, Matteo Ruggeri e Cambiaghi in panchina. Vedremo come andrà oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA GIAPPONE U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Tutti i tifosi degli Azzurrini devono sapere che la diretta tv di Italia Giappone U21 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, quindi pure con la ribalta di un canale generalista. Ottime notizie che riguardano di conseguenza anche la copertura in diretta streaming video tv di Italia Giappone U21, la quale sarà offerta a tutti tramite il sito o l’app di Rai Play.

ITALIA GIAPPONE U21: IN FRANCIA PER IL TORNEO MAURICE REVELLO

Ci attende un appuntamento affascinante con la diretta di Italia Giappone U21 oggi pomeriggio, martedì 4 giugno 2024, con fischio d’inizio alle ore 15.00 presso lo Stade Jules-Ladoumègue di Vitrolles. Siamo nel sud della Francia, dove si disputa il Torneo Maurice Revello, uno degli eventi più significativi a livello internazionale per il calcio giovanile. Si tratta dell’edizione numero 50, cifra tonda che renderà ancora più speciale l’appuntamento: l’Italia U21 ci torna dopo anni di assenza, lo avevamo vinto ad esempio nel 2008 e adesso sarà l’appuntamento centrale dell’estate per l’Under 21 del c.t. Carmine Nunziata, nel cammino verso l’Europeo dell’anno prossimo.

L’appuntamento è speciale anche perché ci si può confrontare pure con avversarie di altri continenti, come appunto il Giappone che oggi pomeriggio sarà il rivale per la nostra partita d’esordio, anche se bisogna evidenziare che per i nipponici si tratta della squadra che lavora verso i Mondiali Under 20 dell’anno prossimo, per cui gli asiatici saranno più giovani dei nostri Azzurrini. In ogni caso si tratterà di un test stuzzicante, proprio perché decisamente inusuale, quindi siamo curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Italia Giappone U21…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GIAPPONE U21

Scopriamo adesso qualcosa in più almeno circa le mosse del c.t. Carmine Nunziata e quindi su quali Azzurrini possano essere protagonisti nelle probabili formazioni per la diretta di Italia Giappone U21. Innanzitutto segnaliamo che il modulo di riferimento è il 4-3-3; in porta dovrebbe esserci Sassi, protetto dalla difesa a quattro con Zanotti, Ghilardi e Bonfanti più uno tra Dalle Mura e Veroli che si contendono una maglia dall’inizio.

A centrocampo ci attendiamo un altro ballottaggio tra Bianco e Faticanti, mentre gli altri due titolari dovrebbero essere Fabbian e Ndour. Infine, nel tridente d’attacco la certezza sembra essere Esposito a sinistra, mentre ecco i duelli Volpato-Fini a destra e Raimondo-Cerri come centravanti: nei prossimi giorni si giocherà parecchio e sicuramente ci sarà spazio per tutti durante il Torneo Maurice Revello.











