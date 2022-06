Diretta Ungheria Inghilterra/ Streaming video tv: i Leoni a Budapest (Nations League)

DIRETTA UNGHERIA INGHILTERRA: NEL GIRONE DEGLI AZZURRI!

Ungheria Inghilterra verrà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias: l’appuntamento è alle ore 18:00 di sabato 4 giugno presso la Puskas Arena di Budapest, per la prima giornata nella Lega A di Nations League 2022-2023. Partita da seguire con interesse, anche perché si tratta delle due nazionali che sono inserite nel girone dell’Italia: anche da qui dunque possono passare le sorti del gruppo e dell’eventuale qualificazione alla Final Four, ma la diretta di Ungheria Inghilterra è interessante anche a prescindere da questo, perché ci presenta temi di sicuro valore.

I tre leoni per esempio vogliono sublimare il loro percorso di crescita, che li ha portati a raggiungere la finale degli Europei e sfiorare un grande titolo che sarebbe arrivato dopo ben 55 anni. La strada tracciata sembra comunque essere quella giusta, e questo vale anche per l’Ungheria che negli ultimi tempi è certamente cresciuta e, pur mancando gli obiettivi principali, ha comunque mostrato di poter mettere in difficoltà anche le big. Aspettando che la diretta di Ungheria Inghilterra prenda il via, proviamo ora a fare qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni della partita.

DIRETTA UNGHERIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ungheria Inghilterra sarà trasmessa sulla televisione satellitare: è la grande novità per la Nations League di questa edizione, l’emittente manderà in onda alcune delle partite principali (della Lega A, dunque) e quella in oggetto fa parte del pacchetto. Di conseguenza la potrete seguire qualora abbiate sottoscritto un abbonamento, con l’alternativa (in assenza di un televisore) del servizio di diretta streaming video di Ungheria Inghilterra, che non richiede costi aggiuntivi e può essere attivato, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA

Marco Rossi è stato confermato come CT della nazionale magiara: per la diretta Ungheria Inghilterra dovrebbe schierare un 3-4-2-1 nel quale Gulacsi tornerà in porta e avrà davanti a sé Fiola, Orban e Lang schierati in linea come difesa, con un centrocampo nel quale in posizione centrale dovremmo vedere Adam Nagy fare coppia con Schafer. Sulle corsie laterali i due favoriti sono Nego e Zsolt Nagy; alle spalle della prima punta Sallai e Szoboszlai rappresentano due calciatori di sicuro valore, ovviamente al pari di Adam Szalai che farà appunto il centravanti.

Anche Gareth Southgate dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 giocando con Pickford in porta, poi una difesa formata da Walker, Maguire e Stones mentre sugli esterni è da capire l’utilizzo di Alexander-Arnold, che eventualmente lascerebbe la maglia Reece James con Trippier che scalerebbe a sinistra. A centrocampo, tanti possibili interpreti: Declan Rice e Kalvin Phillips restano comunque favoriti ma occhio alla concorrenza di Ward-Prowse e Bellingham, sulla trequarti possibilità per Mount e Sterling (o Saka) con Harry Kane unica punta di ruolo tra i convocati ma insidiato da Foden che può fare il falso nove.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggendo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Ungheria Inghilterra, scopriamo quanto segue: il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare 8,25 volte quanto messo sul piatto, l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che corrisponde a 4,50 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare – con questo bookmaker – una cifra equivalente a 1,40 volte l’importo che avrete scelto di investire.











