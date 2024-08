DIRETTA ITALIA SERBIA: RIVINCITA PER LA STORIA!

La diretta Italia Serbia si gioca alle ore 21:00 di martedì 6 agosto, e vale per la storia: al Paris Expo Porte de Versailles infatti il match riguarda il quarto di finale nel volley femminile alle Olimpiadi Parigi 2024. Le ragazze di Julio Velasco ci arrivano da imbattute: è stata fin qui grande Italia, una nazionale che ha sempre vinto nelle tre partite del girone e come highlight ha demolito la Turchia, altra forte candidata alla medaglia d’oro, con un successo ancor più convincente di quello che poco fa aveva timbrato in Nations League, competizione poi vinta e che ci ha aperto le porte di un’altra Olimpiade.

Adesso nella diretta Italia Serbia ci sarà anche l’occasione per vendicare la sconfitta di tre anni fa: proprio le balcaniche ci avevano estromesso dalle Olimpiadi di Tokyo, una forte delusione anche se certamente la portata dell’avversaria lasciava intendere che il ko ci potesse stare. La Serbia allenata da Giovanni Guidetti, e in precedenza Daniele Santarelli, rimane una super potenza del volley femminile e l’incrocio forse non è dei più abbordabili, ma come detto per quella che è la condizione della nostra nazionale crediamo che la diretta Italia Serbia possa condurci in semifinale.

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Italia Serbia avrete a disposizione i due canali della televisione di stato per una messa in onda in chiaro: Rai Due o Rai Sport seguiranno il match dei quarti di volley femminile alle Olimpiadi Parigi 2024, in alternativa ci sarà Eurosport (canali 210 o 211 del decoder) per gli abbonati alla televisione satellitare, ricordando che l’emittente in occasione dei Giochi ha aperto altri canali su Sky Sport. Come sempre, per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, vi potrete affidare alle piattaforme a pagamento: Discovery Plus è la prima casa delle Olimpiadi Parigi 2024, poi abbiamo anche DAZN, Tim Vision e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA SERBIA

DIRETTA ITALIA SERBIA: DURA, NON IMPOSSIBILE

La diretta Italia Serbia alle Olimpiadi Parigi 2024 è un incrocio terribile che si è formato perché le balcaniche hanno deluso nel loro girone, anche se va detto che a stupire è stata la Cina che ha sparigliato le carte e si presenta come possibile medagliata. Una nazionale, lo abbiamo detto, che negli ultimi anni ha fatto incetta di medaglie tra cui due Mondiali consecutivi messi in bacheca; sul podio Olimpico nelle ultime due edizioni, la Serbia ha nella veterana Maja Ogjenovic (palleggiatrice di Scandicci) e la super Tijjana Boskovic le sue armi migliori.

Quest’ultima, opposto di Eczacibasi, è risultata MVP degli ultimi due Mondiali che la Serbia ha vinto. L’Italia insomma dovrà guardarsi bene da questa nazionale, ma ha tutto per vincere: Julio Velasco può contare sulla straripante condizione di Ekaterina Antropova, senza dimenticarsi che a roster c’è una Paola Egonu che, quando le partite diventano importanti, è la migliore al mondo. In semifinale alle Olimpiadi Parigi 2024, eventualmente, ci attende una tra Cina e Turchia: durissima, ma contro le turche abbiamo già vinto e la diretta Italia Serbia potrebbe darci ancora più fiducia nei nostri mezzi.