Diretta Italia Usa/ Streaming video Rai, amichevole verso i Mondiali di volley

DIRETTA ITALIA USA: TEST IMPORTANTE!

Italia Usa, in diretta da Cuneo, è la partita amichevole di volley che si giocherà alle ore 21.05 di questa sera, giovedì 18 agosto 2022. Si tratta del cosiddetto DHL Test Match Tournament, che in questi giorni vede protagonista nella città piemontese anche il Giappone oltre alle Nazionali di Italia e Stati Uniti, ma di certo la diretta di Italia Usa sarà interessante soprattutto perché mancano ormai davvero pochi giorni all’inizio dei Mondiali di pallavolo maschile, di conseguenza siamo ormai alle “prove generali”.

Gli Azzurri del c.t. Fefè De Giorgi arrivano dal trionfo agli Europei di volley dello scorso anno e dal quarto posto ottenuto invece qualche settimana fa nella VNL 2022, risultati che certamente collocano – come da tradizione – l’Italia tra le Nazionali più attese agli ormai imminenti Mondiali. Lo stesso discorso tuttavia vale naturalmente anche per gli Stati Uniti, di conseguenza l’amichevole di questa sera a Cuneo darà risposte molto significative sullo stato di forma di queste due Nazionali: chi verrà “promosso” dalla diretta di Italia Usa?

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di volley: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA USA

DIRETTA ITALIA USA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Usa, dobbiamo innanzitutto ricordare quali sono i quindici giocatori scelti dal nostro commissario tecnico per il DHL Test Match Tournament, perché naturalmente le scelte di De Giorgi sono ormai molto vicine ad essere quelle definitive per i Mondiali di pallavolo che ci attendono in Polonia e Slovenia. A Cuneo dunque indossano la maglia azzurra i centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca e Roberto Russo, mentre sono ancora ben tre i liberi,cioè Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli e Leonardo Scanferla.

Abbiamo poi i due opposti Giulio Pinali e Yuri Romanò; come palleggiatori ecco il capitano Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli; infine gli schiacciatori sono Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Francesco Recine. Per molti di loro il posto ai Mondiali è già garantito, ma naturalmente Italia Usa sarà un test significativo; per chi invece ancorasi gioca il posto, le amichevoli di oggi e poi di sabato contro il Giappone avranno davvero importanza fondamentale per prendersi il posto per il torneo iridato.











