Diretta Italia Usa/ Streaming video Rai: per il primato nel girone! (World League)

DIRETTA ITALIA USA: BELLA SFIDA IN WORLD LEAGUE!

Italia Usa, che è in diretta dalla Piscine de la Kibitzenau, si gioca alle ore 14:00 di domenica 24 luglio: la partita è valida per la terza e ultima giornata nel gruppo B di World League 2022, pallanuoto maschile. Il Settebello ci arriva a punteggio pieno: dopo aver demolito il Canada (come da previsioni) nella partita di esordio, la nazionale di Sandro Campagna ha ottenuto la sua seconda vittoria riuscendo a regolare la Francia, che è padrona di casa e ci ha tenuto testa sino al termine del match. Adesso, contro gli Usa si gioca per il primato nel girone: potrebbe chiaramente cambiare molto in termini di tabellone dei quarti.

Va infatti ricordato che, secondo la formula della World League 2022, il primo turno a eliminazione diretta è incrociato: prima di un girone contro quarta dell’altro, e così via. Tutte si qualificano alla prossima fase, ma piazzarsi meglio nella classifica del gruppo potrebbe cambiare molto in termini di avversaria; vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Italia Usa, aspettando che la partita prenda il via facciamo un rapido approfondimento su quelli che sono i temi principali di una partita che presupponiamo interessante.

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non esiste una copertura della diretta tv di Italia Usa: la partita di World League 2022, come le altre, non viene infatti trasmessa sui canali della nostra televisione. Tuttavia, i match del Settebello (e altri che sono stati selezionati nel corso del torneo) sono comunque garantiti dalla Rai: bisognerà però accedere al servizio di diretta streaming video, e dunque dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per poi visitare il sito www.raiplay.it, oppure installare la relativa app sui dispositivi sopra menzionati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA USA

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Usa sarebbe stata uno spareggio anche se gli statunitensi non avessero perso al supplementare contro la Francia: infatti, a parità di punti conterebbe la sfida diretta e, avendo gli Stati Uniti battuto il Canada come noi, con una vittoria ci avrebbero agganciato a quota 6 e ottenuto il primo posto. Situazione solo leggermente diversa entrando nella diretta di Italia Usa, nel senso che i nostri avversari di oggi hanno 4 punti e con un successo ci scavalcherebbero arrivando a quota 7.

Noi dovremo vedere cosa succederà rispetto all’altro girone, dove sostanzialmente è davvero tutto in divenire perché la classifica potrebbe cambiare radicalmente dopo i match dell’ultima giornata. Ad ogni modo è ancora presto per fare previsioni: nella diretta di Italia Usa dobbiamo entrare in vasca a Strasburgo, pensare solo a vincere per mandare un segnale alle avversarie e proseguire la nostra crescita, anche se poi magari il principale obiettivo dell’anno – dopo l’argento ai Mondiali – sarà quello di vincere gli Europei di agosto e settembre…

