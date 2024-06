DIRETTA ITALIA USA/ Video streaming tv: ecco il focus sugli statunitensi (VNL 2024, oggi 6 giugno)

DIRETTA ITALIA USA: GIL AVVERSARI

Mentre si avvicina sempre più la diretta di Italia Usa, possiamo parlare più diffusamente dei nostri avversari. La Nazionale degli Stati Uniti convive da sempre con l’assenza di un campionato nazionale di volley negli Usa, per cui tutti i giocatori selezionati per le Olimpiadi giocano all’estero, con il campionato polacco in massima evidenza con quattro convocati su dodici, mentre nella VNL 2024 c’è spazio anche per alcuni giocatori che ancora militano in patria, nelle formazioni delle varie università.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 2-3): Azzurri ko al quinto set (VNL 2024, oggi 6 giugno)

Il sistema comunque funziona, se si pensa che per ben tre volte gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d’oro olimpica della pallavolo maschile, cioè nel 1984, 1988 e 2008, più i bronzi del 1992 e 2016, mentre a livello dei Mondiali possiamo ricordare l’oro del 1986 più i bronzi del 1994 e del 2018. È una situazione molto diversa dalla nostra, che si basa sul campionato forse migliore del mondo, quindi ecco che nella pallavolo la diretta di Italia Usa assume anche il significato di un confronto tra due modi molto diversi di intendere la pallavolo, almeno a livello organizzativo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 3-0): Olimpiadi sempre più vicine! (VNL 2024, oggi 2 giugno)

ITALIA USA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Orario magari non perfetto ma certamente migliore rispetto alla partita precedente, potrebbe aumentare la platea degli interessati e allora ribadiamo che purtroppo non sarà disponibile nel senso classico del termine una diretta tv per Italia Usa, ma possiamo ancora una volta ricordare che la VNL 2024 è trasmessa dalla piattaforma DAZN e naturalmente anche sul portale Volleyballworld.net, che garantiranno oggi ai rispettivi abbonati la diretta streaming video della partita degli Azzurri.

ITALIA USA: UN BIS PRESTIGIOSO IN VNL

Seconda partita in meno di 24 ore ad Ottawa, la diretta di Italia Usa ci regalerà altre grandi emozioni con la VNL 2024 maschile e, scherzi del fuso orario con la capitale del Canada, in orari italiani sarà la seconda partita degli Azzurri nello stesso giorno, cioè oggi giovedì 6 giugno. Dopo la sfida contro la Francia nel cuore della scorsa notte, ecco un’altra sfida di lusso, stavolta contro gli Stati Uniti, che avrà inizio per i campioni del Mondo azzurri del c.t. Ferdinando De Giorgi quando da noi saranno le ore 22.30.

Diretta/ Italia Brasile (Risultato finale 2-3) streaming video tv: sconfitta amara per le azzurre

Per presentare la diretta di Italia Usa bisogna quindi ricordare innanzitutto cosa è successo la scorsa notte, con una grande battaglia terminata però con la sconfitta al quinto set della nostra Nazionale, prima battuta d’arresto dopo le quattro vittorie della precedente settimana. Adesso però non c’è sosta, come d’altronde è un classico nel calendario della Volleyball Nations League, allora siamo davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere in un’altra sfida di cartello per gli Azzurri: che cosa ci dirà la diretta di Italia Usa?

DIRETTA ITALIA USA: VERSO LE OLIMPIADI

Avvicinandoci alla diretta di Italia Usa, possiamo sottolineare che per gli Azzurri queste sono settimane fondamentali per la qualificazione olimpica, che invece gli Stati Uniti si sono già assicurati tramite i tornei pre-olimpici dell’anno scorso. Comunque, anche l’Italia dovrebbe essere ormai ad un passo dal traguardo e allora a Parigi questa partita potrebbe anche riproporsi. Di certo i Giochi saranno un appuntamento fondamentale per entrambe le Nazionali, specie dopo il flop di Tokyo, dove l’Italia uscì ai quarti contro l’Argentina e gli Usa furono addirittura clamorosamente eliminati già al termine della prima fase a gironi.

C’è quindi grande voglia di riscatto: gli Usa si sono permessi di comunicare già il roster per le Olimpiadi e utilizzano la VNL 2024 sia per “allenare” chi andrà a Parigi sia per mettere alla prova volti nuovi, noi possiamo fare meno calcoli in tal senso e quindi già in queste settimane vediamo in azione quasi tutti i big Azzurri, gli artefici del trionfo ai Mondiali 2022. Sono calcoli più che comprensibili in una estate che sarà molto lunga ma possiamo dire che finora il bilancio della nostra Nazionale sia positivo, in attesa di scoprire che cosa scaturirà dalla diretta di Italia Usa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA