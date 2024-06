Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: eccoci ad Ottawa (VNL 2024, oggi 6 giugno)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: DEBUTTO DI LUSSO AD OTTAWA

Torna protagonista il settore maschile per la VNL 2024 e la diretta di Italia Francia sarà un inizio di grande prestigio per la Pool 4 che è ospitata ad Ottawa, capitale del Canada. Il problema sarà costituito dall’ortaggio, perché si giocherà nella piena notte italiana tra mercoledì 5 e giovedì 6, per la precisione con inizio alle ore 2.00 di giovedì, però resta intatto il fascino di una sfida tra i campioni del Mondo e i campioni olimpici. La Francia infatti firmò un vero e proprio capolavoro a Tokyo, poi nel 2022 ricordiamo il meraviglioso successo degli Azzurri sulla strada per il quarto titolo mondiale dell’Italia di pallavolo maschile.

La diretta di Italia Francia avrà dunque fascino enorme, oltre che notevole importanza anche per gli attuali obiettivi degli Azzurri del c.t. Ferdinando De Giorgi. Infatti ricordiamo che l’Italia deve ancora ottenere la qualificazione olimpica per Parigi 2024, dove invece la Francia sarà presente come Paese organizzatore. A dire il vero anche per noi il traguardo è ad un passo, a maggior ragione dopo la prima settimana caratterizzata da quattro vittorie su altrettante partite giocate, con la perla del trionfo contro il Brasile, ancora più prezioso perché ottenuto a Rio de Janeiro. Battere gli olimpionici sarebbe un ulteriore, fondamentale passo in avanti: che cosa ci dirà la diretta di Italia Francia?

ITALIA FRANCIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Abbiamo già evidenziato il fatto che purtroppo l’orario sarà decisamente scomodo, ma la sfida è talmente importante che gli appassionati ci faranno sicuramente un pensiero. Ricordiamo allora che non ci sarà una diretta tv per Italia Francia nel senso classico del termine, come d’altronde abbiamo imparato per la VNL 2024, ma la piattaforma DAZN e naturalmente anche il portale Volleyballworld.net garantiranno oggi ai rispettivi abbonati la diretta streaming video della partita per la Volley Nations League.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: COME SI ARRIVA ALLA PARTITA?

In vista della diretta di Italia Francia, possiamo evidenziare che gli Azzurri finora sono stati perfetti, con quattro vittorie su altrettante partite nella prima settimana della VNL 2024 maschile. Ciò è molto importante, perché vuol dire avere avvicinato ancora di più la qualificazione olimpica, quindi il clima sicuramente è sereno: solo un tracollo nostro unito a eccellenti rendimenti di tutte le inseguitrici potrebbero ribaltare la situazione ed è uno scenario obiettivamente assai difficile da ipotizzare – senza dimenticare che quattro vittorie su quattro rendono molto vicina anche la qualificazione per la Final Eight di questa Volleyball Nations League.

Certo, non si possono fare troppi calcoli e allora anche ad Ottawa il nostro c.t. De Giorgi ha portato tutti i migliori, da capitan Giannelli a Michieletto, da Anzani a Romanò, da Galassi a Lavia fino al libero Balaso tanto per fare i nomi di maggiore spicco tra i nostri campioni del Mondo. La Francia invece non ha da fare calcoli olimpici, ma naturalmente punta a sua volta alle Final Eight di VNL e nella prima settimana ha raccolto tre vittorie a fronte di una sconfitta: rivale sempre ostica, un motivo in più per fare le ore piccole seguendo la diretta di Italia Francia…











