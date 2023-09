Diretta Italia Usa/ Streaming video tv: sfida stellare (Pre-olimpico volley, oggi 22 settembre 2023)

Italia Usa, in diretta dalla città polacca di Lodz alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 22 settembre 2023, sarà il big-match della quinta giornata con le Azzurre contro le statunitensi nella sfida al vertice della classifica nel torneo pre-olimpico con due posti in palio per il torneo di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Diciamo che la diretta di Italia Usa ci proporrà oggi la partita tra le due principali favorite per la qualificazione da questo torneo pre-olimpico, infatti le Azzurre e le americane sono le uniche due formazioni ancora a punteggio pieno dopo le precedenti quattro giornate.

Questo significa che di fatto chi vince oggi sarà già virtualmente qualificato, per chi perde nulla comunque è perduto ma naturalmente acquisiranno ulteriore significato le ultime due partite contro Germania e Polonia, le uniche altre Nazionali che possono ancora sperare. Di certo sarà un netto salto di qualità rispetto alle partite precedenti, come il 3-0 rifilato mercoledì alla Colombia. Ci attendiamo quindi una partita tecnicamente di altissimo livello, oltre che così delicata per la posta in palio: che cosa ci dirà la diretta di Italia Usa?

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa sarà disponibile nel nostro Paese sui canali di Sky Sport, che offrirà di conseguenza anche la diretta streaming video di Italia Usa, naturalmente tramite il servizio Sky Go. Per tutti gli altri, i punti di riferimento fondamentali saranno il sito della FIPAV e i suoi profili social. La Federazione mondiale FIVB seguirà però la partita con la Volleyball Tv, disponibile a livello mondiale su abbonamento.

DIRETTA ITALIA USA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Usa, facciamo il punto su quanto abbiamo visto finora in questo torneo pre-olimpico. Italia e Usa sono le uniche due formazioni a punteggio pieno, come abbiamo già avuto modo di indicare: finora infatti hanno sempre vinto con successi pieni, a volere essere pignoli l’Italia è prima perché ha lasciato un solo set alla Thailandia mentre gli Stati Uniti ne hanno concesso uno alla Slovenia e uno alla Corea del Sud, ma queste sono davvero sfumature. Arrivare a 5-0 sarebbe di fatto un sigillo su Parigi e riuscirci già oggi naturalmente sarebbe fantastico.

Attenzione anche alla Germania, che sarà la nostra prossima avversaria domani sera: le tedesche finora hanno sempre vinto, però hanno avuto bisogno di cinque set sia contro la Slovenia sia contro la Corea del Sud, motivo per cui sono già ben due punti dietro, variabile che sarà determinante in caso di arrivo a pari vittorie. In corsa ci sarebbe anche la Polonia, per la quale pesa però già la sconfitta contro la Thailandia prima di incrociare le big: questa dunque è la situazione, ma naturalmente adesso siamo curiosi di scoprire che cosa succederà a Lodz nella diretta di Italia Usa…

