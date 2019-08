Diretta Italia Venezuela/ Streaming video e tv: l’ultimo match a Verona (basket)

Italia Venezuela, in diretta dal Pala Olimpia di Verona, è la partita di basket in programma stasera, sabato 10 agosto 2019, con palla a due fissata per le ore 20.30, come le due precedenti. Italia Venezuela sarà per gli azzurri il terzo e ultimo impegno nella Verona Basketball Cup 2019, uno dei tanti tornei amichevoli quadrangolare organizzati in vista dei prossimi Mondiali in Cina, che vedranno in gara pure la nostra Italia guidata dal commissario tecnico Meo Sacchetti, colmando una lacuna di ben 13 anni. Dopo l’ottima esperienza degli azzurri nella Trentino Cup, vinta proprio dall’Italia con il successo in finale contro la Costa d’Avorio, l’Italia è sempre in riva all’Adige ma nella città scaligera per completare questa sera un nuovo torneo amichevole per affinare sempre di più la preparazione al torneo iridato.

DIRETTA TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE ITALIA VENEZUELA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Venezuela, amichevole di basket prevista a Verona alle ore 20.30, sarà visibile agli abbonati di Sky Sport: l’appuntamento sarà anche questa sera sul canale Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match tramite sito oppure app di Sky Go, riservata però ai soli abbonati al servizio.

DIRETTA ITALIA VENEZUELA: IL CONTESTO

Con la diretta Italia Venezuela di questa sera si completerà la Verona Basketball Cup 2019, per la Nazionale azzurra di basket una tappa importante della preparazione verso i Mondiali di Cina che inizieranno a fine mese. Italia Venezuela infatti ci metterà di fronte a una Nazionale che di certo non incrociamo spesso, ma questo può essere utile in vista dei Mondiali, quando ad esempio nella prima fase dovremo giocare contro Angola e Filippine, compagini per le quali vale lo stesso discorso fatto per il Venezuela. La Nazionale sudamericana comunque non va sottovalutata, ad esempio ha partecipato alle Olimpiadi 2016 grazie alla vittoria nel Campionato Americano dell’anno precedente battendo in finale l’Argentina. Questo periodo positivo per il Venezuela prosegue adesso con la qualificazione ai Mondiali 2019, per la prima volta dal 2006. Anche l’Italia mancava dal torneo iridato proprio dal 2006: le analogie dunque non mancano e anche per questo motivo si annuncia una partita interessante.



