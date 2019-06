Diretta Italservice Acqua e Sapone/ Streaming video e tv: finale gara-3 (calcio a 5)

Italservice Acqua e Sapone è gara-3 della finale di calcio a 5 2018-2019: ci si gioca lo scudetto e saremo nuovamente in campo alle ore 20:30 di martedì 4 giugno, presso il PalaCampanara di Pesaro. Ricordiamo che la situazione è in parità, 1-1 dopo le prime due partite, e che adesso si cambia location: le prossime due gare saranno disputate nelle Marche, dove i biancorossi dell’Italservice avranno la grande possibilità di vincere il titolo con due successi interni. Il colpo di gara-2, ai tempi supplementari, ha infatti permesso agli adriatici di invertire il fattore campo: la missione per i ragazzi di Fulvio Colini è quella di evitare di tornare in provincia di Pescara per la quinta e decisiva partita, dove ovviamente l’Acqua e Sapone tornerebbe a essere favorita. Dunque vediamo ora quello che ci aspetta nella diretta di , il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italservice Acqua e Sapone sarà garantita ancora una volta da Sky Sport Serie A, il canale che trovate al numero 202 del decoder di Sky. Solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque seguire gara-3, con la possibilità consueta di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ITALSERVICE ACQUA E SAPONE: RISULTATI E CONTESTO

Dunque in Italservice Acqua e Sapone vedremo una delle due squadre volare in testa al punteggio nella finale scudetto di calcio a cinque: la prima sconfitta che gli adriatici hanno raccolto nei playoff è stata assorbita benissimo, visto che in gara-2 è arrivata la vittoria nei tempi supplementari. E’ stata una partita assolutamente equilibrata: deve sicuramente mangiarsi le mani la formazione pescarese, che conduceva per 3-1 prima che gli avversari rimontassero nel giro di due minuti e arrivassero addirittura al 3-4. Coco Wellington ha forzato il supplementare, ma qui Mauro Canal e Pablo Taborda hanno realizzato le reti decisive; riguardo le probabili formazioni della partita che dovremmo vedere in campo, l’Acqua e Sapone dovrebbe iniziare nuovamente con Stefano Mammarella portiere e poi quattro giocatori di movimento in Gabriel Lima, Murilo, Fabricio Calderolli e Lukaian Baptista. Per la Italservice invece tra i pali andrà Michele Miarelli; il quintetto di partenza sarà completato da Giuliano Fortini, Mauro Canal, Pablo Taborda e Marcelinho. Non resta che affidarsi al campo per stare a vedere chi otterrà il 2-1 nella serie della finale scudetto…



