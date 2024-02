DIRETTA/ Piacenza Jastrzebski (risultato 2-1) streaming video tv: ribaltone emiliano! (21 febbraio 2024)

DIRETTA PIACENZA JASTRZEBSKI (RISULTATO 2-1): RIBALTONE EMILIANO!

Gas Sales Daiko Piacenza-Jastrzebski Wegiel, partita valevole per i quarti di finale della Cev Champions League maschile di volley, vede la formazione emiliana ribaltare la conta dei set vincendo il terzo sul 25-16. Piacenza ha regalato un terzo set eccezionale, mostrando superiorità in tutti gli aspetti del gioco, soprattutto durante le fasi decisive (3 muri e 3 ace). Gli inserimenti di Alonso e Gironi hanno conferito solidità alla squadra, mentre Brizard, finalmente, ha saputo orchestrare il gioco in modo impeccabile. (agg. di Fabio Belli)

PIACENZA JASTRZEBSKI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Jastrzebski non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma come già per la fase a gironi della competizione ci sarà una modalità per assistere a questa partita: i diritti per trasmettere le gare della Champions League di volley maschile sono stati infatti acquisiti, all'inizio della stagione, dalla piattaforma DAZN

REAZIONE GAS SALES!

Gas Sales Daiko Piacenza-Jastrzebski Wegiel, partita valevole per i quarti di finale della Cev Champions League maschile di volley, fa registrare la reazione dei padroni di casa che resistono ai vantaggi e vincono 30-28 il secondo set. Piacenza ha dimostrato grande abilità nel superare una situazione difficile, aggiudicandosi un set cruciale. Lucarelli si è distinto come il miglior giocatore in campo, già con 12 punti all’attivo. La squadra ha offerto un’eccellente prestazione nella fase di break, con 4 muri e 1 ace a proprio favore. (agg. di Fabio Belli)

POLACCHI AVANTI

Gas Sales Daiko Piacenza-Jastrzebski Wegiel, partita valevole per i quarti di finale della Cev Champions League maschile di volley, vede i polacchi conquistare il primo set in maniera abbastanza perentoria con il punteggio di 19-25. Nel primo set, il gioco non ha suscitato grande entusiasmo, con un numero considerevole di errori: 8 per lo Jastrzebski Wegiel e 11 per Piacenza. È evidente che i padroni di casa dovranno alzare il proprio livello di gioco nel secondo set; i polacchi, nonostante la loro reputazione, non hanno per ora dato l’impressione di essere nella loro serata migliore. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Piacenza Jastrzebski può cominciare. Abbiamo riportato il fatto che la squadra polacca sia una corazzata in Champions League; non per niente è la finalista dell’ultima edizione, sconfitta nel derby dallo Zaksa dopo aver eliminato Friedrichshafen e Halkbank Ankara, nel torneo precedente invece lo Jastrzebski aveva fatto fuori Civitanova (battendola due volte) e ancora una volta aveva ceduto il passo ai connazionali dello Zaksa, stavolta in semifinale. Lo Jastrzebski aveva fatto bene anche nel 2019-2020 ma la Champions League non si era mai conclusa; gli effetti della pandemia di Covid si erano visti anche nell’edizione seguente, perché i polacchi erano stati impossibilitati a viaggiare verso Berlino, sede di alcune delle partite del loro girone, e così si erano ritirati dalla competizione.

La semifinale era stata raggiunta un’altra volta, nel 2014; la sconfitta era arrivata contro l’Halkbank Ankara ed è interessante notare che anche Piacenza aveva giocato quella Champions League, eliminando Macerata nel playoff a 12 ma perdendo il turno seguente contro lo Zenit Kazan. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose in questo appassionante quarto di andata in Champions League, è davvero tutto pronto e la diretta di Piacenza Jastrzebski può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

PIACENZA JASTRZEBSKI: IL GRANDE EQUILIBRIO

Mentre aspettiamo la diretta di Piacenza Jastrzebski, torniamo sul tema del grande equilibrio tra queste due squadre nella fase a gironi di Champions League. A fare la differenza in favore della squadra polacca è stato davvero un dettaglio minimo: il quoziente punti. Entrambe infatti hanno chiuso con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sconfitta; per Piacenza ko interno contro l’Halkbank Ankara all’esordio, lo Jastrzebski invece ha perso a Las Palmas contro il Guaguas, alla penultima giornata. Abbiamo avuto 16 set vinti e 5 persi sia per la Gas Sales che per il Wiegel: un equilibrio insomma totale, spezzato soltanto dalla differenza punti.

Piacenza ne ha ottenuti 510 lasciandone per strada 468, Jastrzebski invece ne ha messi a terra 517 concedendone 436: il vantaggio quindi è andato ai polacchi, e per l’appunto si concretizzerà nel poter giocare in casa la partita di ritorno nei quarti di finale. Che poi questo punto a favore sia minimo ci può stare, ma questo è quanto; è importante comunque sottolineare che, a meno di fare le pulci a punti forti e deboli delle rispettive avversarie, il cammino di Piacenza e Jastrzebski nel girone di Champions League è stato identico e questo ovviamente contribuisce a rendere ancora più intrigante questa sfida. (agg. di Claudio Franceschini)

PIACENZA JASTRZEBSKI: INCROCIO TOSTISSIMO!

Piacenza Jastrzebski sarà in diretta dal PalaBanca, alle ore 20:30 di mercoledì 21 febbraio: grande incrocio nell’andata dei quarti di volley Champions League 2023-2024. Si affrontano due squadre che hanno vinto il rispettivo girone, e infatti hanno saltato il playoff: accoppiamento già formato, e polacchi che giocheranno il ritorno in casa avendo fatto meglio della Gas Sales nel girone ma, come poi vedremo, solo per un’incollatura. Un vantaggio? Forse solo relativo e lo scopriremo, il fatto è che Piacenza ha davvero tutto per prendersi una semifinale che sarebbe un grande risultato.

Nel corso della fase a gironi la squadra emiliana ha fatto vedere ottime cose; sconfitta in casa all’esordio, ha reagito andando a prendersi il primo posto anche con distacco, ristabilendo i rapporti di forza con un perentorio 3-0 ad Ankara. Adesso chiaramente l’asticella delle difficoltà si alza perché lo Jastrzebski è una grande squadra e darà parecchio filo da torcere ai ragazzi di Andrea Anastasi; allora, aspettando che finalmente la diretta di Piacenza Jastrzebski si giochi, noi possiamo approfondire i temi principali che saranno legati a questa sfida nei quarti di Champions League.

PIACENZA JASTRZEBSKI: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Piacenza Jastrzebski abbiamo già detto che le due squadre hanno vinto il loro girone; l’incrocio nei quarti di Champions League si è formato perché, essendo polacchi e Gas Sales le peggiori prime tra le cinque uscite dalla prima fase, nessuna delle due ha avuto il vantaggio – anche in questo caso sulla carta – di incrociare una rivale vincitrice nel playoff, con due partite in più sul groppone e comunque tecnicamente più debole, perché seconda o terza nel raggruppamento.

La diretta di Piacenza Jastrzebski è difficilmente leggibile: la Gas Sales dopo il grande salto dello scorso anno, con tanto di vittoria in Coppa Italia, si sta confermando e il cammino in Champions League dimostra come questa piazza possa tornare a vivere i fasti di un tempo – anche se con una diversa società – e adesso arriva la prova del nove perché l’avversaria polacca è una sorta di corazzata che ci dirà davvero se questa Piacenza possa aspirare alla Final Four di Champions League o se dovrà ulteriormente crescere. Si giocherà presumibilmente sui dettagli sia all’andata che al ritorno: prepariamoci a una grande sfida…











