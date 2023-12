DIRETTA JOVENTUT BADALONA VENEZIA/ Video streaming tv: ultimatum Reyer (Eurocup, oggi 26 dicembre 2023)

BADALONA-VENEZIA, I TESTA A TESTA NON SORRIDONO ALLA REYER

La diretta di Joventut Badalona Venezia porta in dote cinque precedenti: ne avevamo già parlato nel presentare la partita di andata, dopo la sfida del Taliercio finalmente la Reyer può dire di aver battuto i catalani in Eurocup perché il risultato di quel match era stato 79-64 in favore degli orogranata, spinti da un Marco Spissu da 24 punti, 4 rimbalzi e 6 assist che era stato quasi perfetto dal campo, tirando 7/8 e soprattutto un fantastico 5/5 dall’arco (la Reyer aveva avuto anche i 16 punti e 8 rimbalzi di Amedeo Tessitori).

Diretta/ Venezia Brescia (risultato finale 86-71): Reyer ammazza grandi!

Prima vittoria dunque per Venezia contro la Joventut Badalona, che aveva ottenuto quattro successi nei quattro precedenti: due l’anno scorso e due nella stagione 2020-2021, sempre nella regular season di Eurocup. L’ultima al Palau Olimpic, un anno fa visto che era dicembre, era stata molto bella: 90-87 per i catalani e di fatto sfida sempre giocata punto a punto, erano risultati decisivi Joel Parra con 23 punti (5/7 dalla lunga distanza) e Andres Feliz che ne aveva messi 15 con il 70% al tiro, aggiungendovi 6 assist e 5 recuperi per 28 di valutazione. Per Venezia, grande prova ancora una volta di Spissu: 27 punti, 3 rimbalzi e 4 assist, 8/10 dal campo, 4/5 dall’arco e 7/7 ai liberi. Purtroppo, un 35 di valutazione che per lui era risultato inutile. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Hapoel Tel Aviv Venezia (100-81) sintesi e highlights: Munford ne fa 25 (Eurocup, 20 dicembre 2023)

DIRETTA JOVENTUT BADALONA VENEZIA: VINCERE PER SPERARE!

Joventut Badalona Venezia è in diretta dal Palau Olimpic alle ore 20:30 di martedì 26 dicembre: ultima dell’anno solare in Eurocup 2023-2024, siamo nella 13^ giornata del gruppo A e questa partita è fondamentale per la Reyer che, sconfitta nettamente a Tel Aviv, è scivolata ad un record di quattro vittorie e otto sconfitte e rischia seriamente di rimanere fuori dal play in, ricordando infatti che quest’anno le prime due di ciascun girone di Eurocup vanno direttamente ai quarti mentre le squadre tra la terza e la sesta disputano uno spareggio per entrare tra le prime otto del torneo.

Diretta/ Hapoel Tel Aviv Venezia (risultato finale 100-81): la Reyer manca la rimonta (20 dicembre 2023)

La situazione di Venezia in questo momento è molto difficile: perdere a Badalona significherebbe avere un’occasione in meno di rimontare in classifica, farlo con 16 o più punti di scarto potrebbe anche scrivere la parola fine su questa eventualità, e vedremo perché, Adesso noi dobbiamo aspettare che la diretta di Joventut Badalona Venezia prenda il via, ma nelle ore che ci separano dalla palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa importantissima serata di Eurocup al Palau Olimpic.

JOVENTUT BADALONA VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Joventut Badalona Venezia sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurocup delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurocup di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA JOVENTUT BADALONA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già visto, lo scenario che si apre davanti alla diretta di Joventut Badalona Venezia è complesso: la Reyer non vince in Eurocup dal 28 novembre, dopo aver battuto Amburgo ha perso tre partite consecutive e soprattutto nelle ultime due trasferte ha subito due imbarcate da Paris (-30) e Hapoel Tel Aviv (-19), confermando purtroppo di non essere ancora scesa a patti con questa Eurocup, che presenta squadre di grande fisicità e forse più pronte a disputare questa competizione nel migliore dei modi.

All’andata Venezia aveva battuto la Joventut Badalona e anche in modo abbastanza dominante; tuttavia eravamo alla fine di ottobre, sono passati due mesi e da allora le cose sono leggermente cambiate, anche se in campionato la Reyer continua a correre con le marce alte come dimostrato anche dalla bella vittoria sul parquet della Virtus Bologna. In Eurocup storia diversa: mancano sei giornate al termine della regular season e i margini di errore si sono assottigliati, per non dire che sono nulli. Stasera, senza se e senza ma, a Venezia serve espugnare il parquet del Palau Olimpic, e poi staremo a vedere quali saranno gli altri risultati nel gruppo A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA