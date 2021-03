Diretta Juve Stabia Bari/ Streaming video tv: galletti per il cambio passo (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA BARI: VIETATO SBAGLIARE PER CARRERA

Juve Stabia Bari, che viene diretta dal signor Daniele Perenzoni, si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 3 marzo ed è una delle partite più interessanti nel quadro della 28^ giornata di Serie C 2020-2021. I pugliesi hanno finalmente recuperato 3 punti alla Ternana, sfruttandone la prima sconfitta e battendo il Foggia nel derby: successo importante anche mentalmente per i galletti, che però hanno davanti anche l’Avellino e adesso devono realmente iniziare a marciare secondo le aspettative.

Dopo un periodo difficile la Juve Stabia sembra essersi ripresa: la vittoria sul campo del Bisceglie l’ha portata al settimo posto in classifica nel girone C e dunque ad avere un posto nei playoff, che ora le Vespe dovranno blindare. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Juve Stabia Bari, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVE STABIA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Bari non è una di quelle che per questa giornata di Serie C vengono trasmesse sui canali Calcio della televisione satellitare, la grande novità della stagione; di conseguenza l’unico modo per seguire questa partita resta quello di sottoscrivere un abbonamento al portale Eleven Sports, che da qualche anno si occupa del campionato di terza divisione e fornisce tutte le gare in diretta streaming video, tramite un abbonamento stagionale o acquistando di volta in volta l’evento singolo, che ha un prezzo fissato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA BARI

Pasquale Padalino dovrà rinunciare a Fantacci per Juve Stabia Bari: sulla trequarti le due opzioni sono Suciu, adattato a giocare più avanti, oppure Guarracino e uno di questi due andrà a supportare il tandem offensivo, con Borrelli e Alessandro Marotta che sono ancora in vantaggio su Cernigoi. A centrocampo Vallocchia e Berardocco sono insidiati da Scaccabarozzi, Garattoni e Caldore dovrebbero invece agire sugli esterni; Elizalde, Mulè e Troest (con il possibile inserimento di Giuseppe Esposito) agiranno in difesa davanti a Danilo Russo. Il Bari perde capitan Maita, assenza pesante per Massimo Carrera: al fianco di De Risio giocherà Lollo, davanti a questa cerniera mediana spera nel posto Rolando ma Marras è in vantaggio, poi D’Ursi a sinistra e Antenucci come rifinitore alle spalle di Cianci, arrivato a gennaio e già determinante. Sabbione e Minelli si piazzano al centro della difesa, con Frattali tra i pali; Marco Perrotta può tornare titolare a sinistra in luogo di Sarzi Puttini, sull’altro versante ci sarà la conferma per Matteo Ciofani con Semenzato che parte più indietro nelle gerarchie.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha provveduto a tracciare un pronostico su Juve Stabia Bari: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,40 volte quanto messo sul tavolo, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte la puntata. Il segno 2, che corrisponde all’affermazione degli ospiti, vale 2,20 volte la somma che avrete scelto di investire.



