Diretta Juve Stabia Benevento/ Streaming video DAZN: colpo degli stregoni (Serie B)

Juve Stabia Benevento, diretta dal signor Illuzzi, sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Ancora discontinua la formazione campana, che pure ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. Contro il Livorno però è arrivata una sconfitta in rimonta contro una diretta concorrente nella lotta per la permanenza in cadetteria che ha sicuramente deluso le Vespe, ora chiamate al riscatto contro la capolista del campionato. Il Benevento di Pippo Inzaghi è primo in classifica e dopo l‘ultimo 2-0 inflitto all’Empoli ha messo in atto la prima vera fuga della stagione, portandosi a +5 sul Perugia secondo e a +6 sul gruppo delle terze.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juve Stabia Benevento, oggi alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 209 del satellite, DAZN1 e in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA BENEVENTO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juve Stabia Benevento, sabato 9 novembre 2019 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. 4-2-3-1 per la Juve Stabia allenata da Caserta, che schiererà: Russo; Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci; Calò, Calvano; Elia, Carlini, Canotto; Forte. Risponderà il Benevento di Filippo Inzaghi con un 4-4-2: Montipò, Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia, Kragl, Schiattarella, Viola, Tello, Coda, Sau.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Juve Stabia Benevento la formazione ospite. Quota per la vittoria interna proposta a 4.33, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.40 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 1.85. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.05 l’over 2.5 e quotato 1.75 l’under 2.5.



