Diretta Juve Stabia Catania/ Streaming video tv: Vespe, fuga in vetta? (Serie C, 15 ottobre 2023)

Juve Stabia Catania, in diretta domenica 15 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. La Juve Stabia punta alla fuga in vetta alla classifica dopo aver ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite del campionato di Serie C, girone C. Le Vespe hanno vinto per 1-0 in casa contro il Monopoli e hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro il Brindisi.

Video/ Brindisi Juve Stabia (1-1) gol e highlights: Valenti risponde a Candellone (10 ottobre 2023)

Inoltre, la Juve Stabia superato il Potenza ai calci di rigore nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. D’altra parte, il Catania si avvicina alla partita con una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite della stagione. Gli etnei hanno sconfitto il Messina per 2-1 e hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Latina, assestandosi al momento 2 lunghezze sopra la zona play out nel girone C..

Diretta/ Brindisi Juve Stabia (risultato finale 1-1) video streaming tv: Ganz sbaglia un rigore!

JUVE STABIA CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juve Stabia Catania sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juve Stabia Catania in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CATANIA

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Catania, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Candellone, Guarracino. Risponderà il Catania allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bethers; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Zanellato; Chiricò, Di Carmine, Marsura.

DIRETTA/ Catania Latina (risultato finale 1-1): Chiricò risponde a Mastroianni!

JUVE STABIA CATANIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Catania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA