DIRETTA SAMPDORIA JUVE STABIA, DUE SQUADRE IN CRESCITA

L’ottava giornata di Serie B inizia con la diretta Sampdoria Juve Stabia in campo dalle 20,30 al Ferraris di Genova. Ad affrontarsi ci saranno due squadre che vivono momenti opposti ma che sono divise da soli tre punti in classifica.

La Sampdoria è a quota otto punti al 14esimo posto ma arriva da un 1 a 3 contro il Modena e la vittoria ai rigori nel derby di Coppa Italia che ha riportato grande entusiasmo. Arriva da un colpaccio in casa contro il Pisa capolista una Juve Stabia che ha iniziato molto bene prima di incontrare qualche difficoltà.

DIRETTA SAMPDORIA JUVE STABIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Vedere la Serie B è possibile solo su DAZN e anche la diretta Sampdoria Juve Stabia sarà visibile solo sulla piattaforma streaming. L’alternativa è quella di seguire con noi una diretta testuale che vi aggiornerà sulle azioni più importanti della partita.

SAMPDORIA JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della partita con i due allenatori pronti ad affidarsi alle loro certezze. Sottil andrà in campo confermando ancora il duo composto da Coda e Tutino in attacco. Venuti e Ioannu stanno diventando delle certezze sugli esterni mentre Yepes e Bellemo riescono a dare grande equilibrio a centrocampo con Kasami e Benedetti che sono in ballottaggio per completare il reparto. Difesa a tre anche per Pagliuca che manderà in campo buona parte della squadra che ha battuto il Pisa capolista. Varnier, Ruggero e Folino comporranno la difesa con Floriani e Rocchetti sugli esterni. Adorante sarà l’unica punta con Maistro e Candellone in vantaggio per una maglia da titolare su Piscopo e Meli.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE SU SAMPDORIA JUVE STABIA

Vediamo insieme anche le quote di Sampdoria Juve Stabia andando ad utilizzare le proposte di Sisal per questo match. I padroni di casa partono favoriti e vedono la loro vittoria a 1,80 contro il 2 per gli ospiti a 4,75 e il pareggio X a 3,30.