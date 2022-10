Diretta Juve Stabia Foggia/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA FOGGIA: OSPITI IN CERCA DELLA STRADA GIUSTA!

Juve Stabia Foggia, diretta dall’arbitro Michele Giordano della sezione Aia di Novara, si giocherà per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 18 ottobre 2022. Sfida tra due formazioni blasonate, la diretta di Juve Stabia Foggia dovrebbe sorridere alle Vespe padrone di casa, che in questo campionato hanno già raccolto 13 punti e navigano in zona playoff, mentre finora il Foggia ha faticato parecchio e ha raccolto solo 7 punti.

Va tuttavia anche ricordato che nella scorsa giornata il Foggia ha vinto 1-0 contro il Crotone, quindi la svolta potrebbe anche essere già arrivata, però i pugliesi devono confermarsi se vorranno vivere un campionato meno sofferto. La Juve Stabia invece sabato scorso ha perso a Taranto, di conseguenza avrebbe bisogno di una vittoria per rilanciarsi immediatamente. La diretta Juve Stabia Foggia avrà il compito di dirci chi potrà raggiungere oggi il proprio obiettivo…

JUVE STABIA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Foggia sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA FOGGIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Juve Stabia Foggia. Mister Colucci potrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 4-3-3 e questi possibili undici titolari: Barosi in porta e davanti a lui i difensori Maggioni, Caldore, Cinaglia e Mignanelli; a centrocampo invece il trio con Scaccabarozzi, Maselli e Altobelli; infine nel reparto avanzato Silipo, Pandolfi e Bentivegna.

La riposta del Foggia di mister Gallo potrebbe concretizzarsi in un modulo 3-5-2, magari con questi undici titolari: Nobile in porta; Sciacca, Malomo e Rizzo nella difesa a tre; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia e Nicolao da destra a sinistra in un folto centrocampo a cinque; infine D’Ursi e Vuthaj, che potrebbero essere i due attaccanti titolari per il Foggia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Juve Stabia Foggia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,05 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Foggia.

