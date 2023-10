DIRETTA/ Juve Stabia Monopoli (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 1 ottobre 2023)

DIRETTA JUVE STABIA MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Le emozioni di Juve Stabia Monopoli stanno per farci compagnia, in questo momento parliamo di due squadre il cui rendimento nel girone C di Serie C è molto diverso. Sta facendo bene la Juve Stabia, che è imbattuta: tre vittorie e due pareggi, i gol segnati non sono tantissimi (7) ma la squadra allenata da Guido Pagliuca ha incassato una sola rete, alla prima giornata contro il Monterosi, e ha la porta inviolata da 395 minuti, un dato sicuramente determinante per spingere la squadra gialloblu verso la corsa alla promozione diretta, che potrebbe diventare concreta.

Per contro abbiamo un Monopoli che deve ancora vincere: i gabbiani hanno pareggiato il recupero contro la Casertana, e nelle altre quattro hanno raccolto due pareggi casalinghi perdendo sempre in trasferta, contro Potenza e Avellino (0-4 subito dagli irpini). Con 3 gol all’attivo e 8 al passivo, anche la differenza reti racconta di mille difficoltà attraversate da una squadra che dovrebbe puntare ai playoff; per il momento allora scopriremo cosa succederà sul terreno di gioco del Romeo Menti tra pochi attimi, qui infatti è tutto pronto e noi ci dobbiamo mettere comodi lasciando che a parlare siano i protagonisti di questa partita, la diretta di Juve Stabia Monopoli sta finalmente per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVE STABIA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Monopoli sarà garantita sui canali della televisione satellitare: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio per assistere alle immagini della partita senza costi aggiuntivi, in alternativa invece l’evento sarà acquistabile in pay per view. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato di Serie C sono forniti dalla piattaforma DAZN: in questo caso naturalmente avremo una visione in diretta streaming video, perché i dati del proprio abbonamento andranno inseriti su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare il servizio.

JUVE STABIA MONOPOLI: QUASI UN TESTA-CODA!

Juve Stabia Monopoli, partita diretta dal signor Daniele Virgilio, si gioca alle ore 18:30 di domenica 1 ottobre presso il Romeo Menti: siamo nella sesta giornata del girone C di Serie C 2023-2024, e questo match è quasi un testa-coda per quella che è la classifica attuale. Reduce dal pareggio sul campo dell’Audace Cerignola, la Juve Stabia è entrata in questo turno con la prima posizione, condivisa con il Latina: per il momento dunque ottimo campionato per le vespe e, considerando che non ci sono squadre ancora dominanti, una buona occasione per prendersi eventualmente la promozione.

Il Monopoli invece soffre tantissimo: non ha ancora vinto, anche mercoledì ha pareggiato (in casa della Casertana, nel recupero della prima giornata) ed è attualmente in zona playout, posizione complessa anche perché la squadra potrebbe essere poco abituata a lottare per quei contesti, essendo stata costruita per i playoff. Aspettando ora che la diretta di Juve Stabia Monopoli prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco del Romeo Menti tra qualche ora, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MONOPOLI

Conferme per Guido Pagliuca in Juve Stabia Monopoli: in difesa potrebbe esserci Andreoni sulla fascia con Baldi sull’altro versante, poi coppia centrale con Bachini e Bellich a protezione del portiere Demba Thiam. A centrocampo invece Giuseppe Leone gioca con Buglio e Gerbo, qui l’alternativa potrebbe essere Meli per un assetto maggiormente offensivo, un trequartista schierato da mezzala a supporto del tridente nel quale Marranzino e Piscopo insidiano le maglie di Romeo e Candellone, che restano comunque in vantaggio con Piovanello a completare il reparto.

Francesco Tomei punta invece sul 4-2-3-1: Piarulli può essere l’aggiunta a centrocampo per Vassallo o Iaccarino, difesa confermata con Pasquale Fazio e Cargnelutti davanti a Perina e poi i terzini che saranno Hamlili e Ferrini. Sulla trequarti potrebbe trovare spazio uno tra Peschetola e Mazzotta; da vedere chi eventualmente farebbe posto tra Borello e D’Agostino, Starita infatti va verso la conferma mentre rischia Spalluto, che come prima punta è insidiato da un Santaniello che dovrebbe riprendersi la maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Juve Stabia Monopoli possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la sesta giornata nel girone C di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 3,40 che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare X volte l’importo investito con questo bookmaker.











