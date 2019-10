Diretta Juve Stabia Pescara/ Streaming video DAZN: Delfino lanciato (Serie B)

Juve Stabia Pescara sarà diretta dal signor Volpi e si gioca alle ore 21:00 di martedì 29 ottobre, valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. La squadra campana in queste prime 9 giornate ha racimolato soltanto 7 punti, frutto delle due vittorie ottenute a Trapani per 2-1 e in casa contro il Pordenone per 4-2 e il pareggio alla terza giornata per 0-0 a Perugia. Il Pescara naviga invece in acque più tranquille a quota 13, a un passo dalla zone che le consentirebbe di giocare i play-off. La squadra di mister Fabio Caserta è reduce dalla sconfitta di La Spezia. Un 2-0 che ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto per l’approccio alla partita. Un abbassamento di tensione e concentrazione che l’allenatore dei giallo-blu spera non dipenda da un eccesso di autostima dovuto alle precedenti due vittorie. È pesata sulle spalle della Juve Stabia l’espulsione di Germoni, assente quindi per squalifica nella gara contro il Pescara. Caserta attende i suoi uomini a un pronto riscatto, sperando che l’atteggiamento avuto in campo sabato scorso sia stato solo un episodio estemporaneo e già cancellato dalla testa dei giocatori.

L’appuntamento con la diretta tv di Juve Stabia Pescara è fissato come sempre sui canali Dazn che trasmetteranno la partita con inizio fissato per le 21; tutti gli abbonati potranno dunque seguire questa partita in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone mentre per gli abbonati Sky sarà eventualmente possibile assistere al match sul canale Sky Dazn 1, al numero 209 del decoder, grazie alla collaborazione nata tra le due emittenti.

L’umore in casa Pescara è invece alle stelle dopo la vittoria rotonda contro i primi della classe del Benevento, che proprio a causa di questa sconfitta si sono visti raggiungere dal Crotone. Nella partita con il Benevento Zauri è tornato alla difesa a 4 e visti i risultati non è escluso che riproponga il modulo di sabato. In casa Pescara si resta però con i piedi per terra pensando che l’obiettivo stagionale sia quello della salvezza, una volta ottenuto il quale si potrà allargare l’orizzonte ad altri scenari.

L’effetto del Romeo Menti di Castellammare di Stabia si fa sentire sulle quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per Juve Stabia Pescara. La vittoria dei padroni di casa è infatti data come il risultato più probabile a 2.40, mentre pareggio e vittoria esterna del Pescara sono quotate entrambe a 3.10.



