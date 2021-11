Diretta Juve Stabia Taranto/ Streaming video Rai: bel posticipo (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA TARANTO: PARTITA COMBATTUTA!

Juve Stabia Taranto, in diretta dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 novembre 2021, si gioca come posticipo del girone C che andrà a chiudere la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Si sfidano due piazze importanti, di conseguenza sarà naturalmente molto attesa la diretta di Juve Stabia Taranto, che possiamo presentare come una partita tra due formazioni che condividono l’obiettivo di andare ai playoff.

La posizione più delicata è quella della Juve Stabia, che arriva da un buon pareggio sul campo del Catanzaro ma ha 19 punti e di conseguenza è davvero in bilico per quanto riguarda una possibile qualificazione ai playoff. Il Taranto arriva invece dal successo per 3-2 contro il Catania e ha 23 punti: posizione dunque un po’ migliore per i pugliesi, ma il cammino naturalmente è ancora molto lungo. Meglio non fare calcoli e aspettare ciò che potremo vedere in Juve Stabia Taranto…

DIRETTA JUVE STABIA TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Taranto sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà disponibile la diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play, che andrà ad aggiungersi a quella (a pagamento) offerta da Eleven Sports per tutte le partite di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TARANTO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juve Stabia Taranto. Per i padroni di casa di mister Sottili disegniamo un modulo 4-3-3 con Sarri in porta; davanti a lui i quattro difensori Donati, Tonucci, Caldore e Rizzo; nel terzetto di centrocampo potrebbero agire Davì, Berardocco e Scaccabarozzi, infine Panico, Evacuo e Stoppa dovrebbero formare il tridente d’attacco.

Per gli ospiti pugliesi invece ipotizziamo il modulo 4-3-3: in porta per il Taranto ci sarà Chiorra; davanti a lui difesa a quattro con Tomassini, Zullo, Benassai e De Maria; a centrocampo i tre titolari dovrebbero essere Labriola, Marsili e Civilleri; infine il tridente d’attacco con Pacilli, Italeng e Giovinco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juve Stabia Taranto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è dunque quotato a 2,20, mentre poi si sale a valori molto simili per il pareggio (segno X a 3,20) e per un colpaccio del Taranto, perché il segno 2 varrebbe 3,25 volte la posta in palio.

