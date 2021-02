Diretta Juve Stabia Teramo/ Streaming video tv: scontro per i playoff (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA TERAMO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Juve Stabia Teramo, diretta dall’arbitro Paride Tremolada della sezione Aia di Monza, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 21 febbraio 2021 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Verso la diretta di Juve Stabia Teramo, possiamo naturalmente osservare che questa partita sarà un delicato scontro in ottica playoff, dal momento che la classifica del girone C ci parla di una Juve Stabia a quota 33 punti mentre gli abruzzesi del Teramo sono avanti di una sola lunghezza, a quota 34. Ad oggi entrambe andrebbero ai playoff, ma naturalmente è una posizione che va consolidata.

Nella scorsa giornata, che è stata disputata in turno infrasettimanale, sono giunte ottime notizie per la Juve Stabia che ha vinto per 1-2 sul campo della Cavese uno dei tanti derby campani di questo gruppo, mentre per il Teramo c’è stata una brusca frenata a causa della sconfitta casalinga contro il Potenza per 1-3. Conferma per le Vespe o riscossa abruzzese? Ce lo dirà il campo…

DIRETTA JUVE STABIA TERAMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Teramo sarà garantita in pay-per-view da Sky, per la precisione sul canale Sky Sport 254, una proposta che si va naturalmente ad aggiungere alla diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TERAMO

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Juve Stabia Teramo. Per le Vespe padrone di casa disegniamo questo modulo 3-4-3: Russo in porta e davanti a lui i tre difensori Elizalde, Esposito e Troest; centrocampo a quattro formato da Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco e Rizzo, infine ecco il tridente offensivo con Fantacci e Orlando ai fianchi del centravanti Marotta. Per gli ospiti del Teramo ecco invece il modulo 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Lewandowski in porta; difensori Costa Ferreira, Diakite, Trasciani e Di Matteo; in mediana la copia formata da Arrigoni e Santoro; infine Ilari, Bombagi e Cappa terzetto sulla trequarti in apoggio al centravanti Birligea.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Juve Stabia Teramo in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato favorito e viene infatti quotato a 2,05, poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X e fino a 3,60 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno 2.



