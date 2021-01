Diretta Juve Stabia Ternana/ Streaming video tv: trasferta ostica (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA TERNANA: SFIDA OSTICA!

Juve Stabia Ternana, diretta dall’arbitro Marco Ricci della sezione Aia di Firenze, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021: appuntamento presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C, ultimo turno del girone d’andata. Sicuramente si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della giornata: la diretta di Juve Stabia Ternana infatti ci offrirà una trasferta non banale per la capolista, anche se va detto che le Vespe finora hanno deluso le aspettative di inizio stagione. La Juve Stabia infatti è a fatica all’interno della zona playoff con i suoi 23 punti, l’ultimo dei quali raccolto con il pareggio a Foggia di lunedì sera. Ben altro passo per la Ternana, che è al comando del girone con la bellezza di 43 punti e una marcia trionfale che ha avuto come ultimo atto la vittoria contro il Monopoli di domenica scorsa. La Juve Stabia cerca la svolta, la Ternana punta alla continuità: chi avrà ragione oggi?

DIRETTA JUVE STABIA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Ternana non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TERNANA

Le probabili formazioni di Juve Stabia Ternana che cosa ci possono dire? Prendiamo come riferimento le scelte della scorsa giornata e allora ecco per la Juve Stabia un 4-3-3 nel quale avevano giocato dal primo minuto Tomei in porta; Garattoni, Troest, Allievi e Rizzo nella linea difensiva a quattro; Vallocchia, Berardocco e Mastalli nel terzetto di centrocampo; infine il tridente offensivo che era stato composto da Fantacci, Romero ed Orlando. Per quanto riguarda invece la Ternana, ecco come modulo il 4-2-3-1 con i seguenti titolari: Iannarilli in porta; difensori Defendi, Boben, Kontek e Salzano; in mediana la coppia composta da Proietti e Palumbo; avevano poi giocato titolari sulla trequarti Partipilo, Vantaggiato e Furlan in appoggio alla prima punta Raicevic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Juve Stabia Ternana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dei padroni di casa.



