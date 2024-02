DIRETTA/ Juve Stabia Turris video streaming tv: che show negli ultimi derby! (Serie C, 26 febbraio 2024)

DIRETTA JUVE STABIA TURRIS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Juve Stabia Turris evidenzia due formazioni che nelle ultime 5 partite hanno sempre regalato spettacolo in campo. Le sfide sono andate in scena tra il 2022 e il 2023 con tre successi per le vespe; una vittoria per la squadra di Torre del Greco ed un pareggio. Juve Stabia che ha avuto la meglio il 13 Marzo 2022 grazie alla doppietta realizzata dal bomber Umberto Eusepi e il gol del giovane Matteo Stoppa, attuale calciatore del Catanzaro in serie B. Successo a sorpresa della formazione biancorossa l’undici settembre 2022.

Risultato finale di 0-2 grazie alle reti di Leonetti e Haoudi. In mezzo anche l’espulsione del difensore Tonucci. Pareggio nel 2023 prima di lasciare spazio alle due vittorie consecutive delle vespe. Successo il 21 ottobre 2023 grazie alle reti di Erradi e Mignanelli ed infine passaggio al turno successivo l’8 novembre dello stesso anno in Coppa Italia serie C. Risultato finale dopo i tempi supplementari di 3-5. (Marco Genduso)

JUVE STABIA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juve Stabia Turris sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juve Stabia Turris e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Juve Stabia Turris, in diretta lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Nel derby della provincia di Napoli, sia le vespe che i corallini hanno obiettivi diversi in mente: la squadra di Pagliuca vuole recuperare immediatamente dopo la sconfitta subita a Catania, che ha interrotto una lunga serie di risultati positivi senza però influire sulla loro leadership in classifica, anche se i punti di vantaggio sulla seconda si sono ridotti a 5.

D’altro canto, la Turris sogna di avvicinarsi alla zona salvezza, attualmente occupata dal Foggia al quindicesimo posto. Quattro lunghezze separano i Corallini dalla sicurezza della permanenza diretta in Serie C, l’ultima vittoria in casa contro il Potenza è stato sicuramente un segnale importante da parte della Turris che ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite disputate in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Turris, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Adorante, Candellone. Risponderà la Turris allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marcone, Esempio, D’Auria, Maestrelli, Casarini, Nocerino, Jallow, Panelli, Nicolao, Saccani, Pugliese.

JUVE STABIA TURRIS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Turris, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











