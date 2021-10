Diretta Juventus Alessandria/ Streaming video tv: amichevole per Allegri

DIRETTA JUVENTUS ALESSANDRIA: AMICHEVOLE PER PREPARARE LA ROMA!

Juventus Alessandria, in diretta alle ore 11.00 di questa mattina, sabato 9 ottobre 2021, è una partita amichevole che si gioca in occasione della sosta per gli impegni delle Nazionali, che ferma sia il campionato di Serie A dove milita la Juventus, sia la Serie B dove gioca da neopromossa l’Alessandria. Ecco dunque la decisione delle due società di organizzare un derby piemontese amichevole per mantenere il ritmo partita per i giocatori non convocati in Nazionale e magari fare qualche esperimento tattico.

La diretta di Juventus Alessandria avrà dunque questi come principali temi d’interesse. I bianconeri di Max Allegri arrivano dalla vittoria nel derby contro il Torino subito prima della sosta, ma la Juventus a causa della brutta partenza è ancora lontana dal vertice della classifica, per cui dovrà essere perfetta prossimamente se vorrà risalire. L’Alessandria invece, nell’ultimo turno disputato di Serie B, ha festeggiato la prima vittoria contro il Cosenza, ma il cammino verso la salvezza è ancora lungo e il test di oggi potrebbe fornire riscontri preziosi. Cosa succederà in Juventus Alessandria?

DIRETTA JUVENTUS ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Juventus Alessandria, amichevole che sarà disputata oggi a porte chiuse, sarà garantita dal canale tematico bianconero Juventus Tv, riservato agli abbonati, inoltre la società torinese offrirà sicuramente aggiornamenti sul match tramite sito Internet e profili sui social network.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ALESSANDRIA

Diamo un breve accenno alle probabili formazioni di Juventus Alessandria ricordando che gli esperimenti per Max Allegri sono inevitabili, se si considera che ben 15 giocatori della rosa sono in giro per il mondo con le rispettive Nazionali e ad essi si aggiunge chi non è stato convocato a causa però di infortuni, come Dybala e Morata. Largo dunque alle seconde linee e ai giovani, ma anche per loro bisogna valutare chi è in giro con le Nazionali di categoria. Sarà dunque un’occasione perfetta per qualche esperimento…

