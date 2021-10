Diretta/ Torino Juventus streaming video e tv: il derby della Mole (Serie A)

DIRETTA TORINO JUVENTUS: IL DERBY DELLA MOLE

Torino Juventus, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Le due squadre arrivano inusualmente a pari punti nel derby della Mole. Il Torino è reduce da un pareggio contro il Venezia in cui nonostante l’espulsione di Djidji i granata hanno sfiorato il colpaccio all’ultimo secondo con Mandragora. La squadra di Juric dopo la prima sosta ha comunque mantenuto un buon ritmo per assestarsi almeno a metà classifica in questa fase iniziale del campionato.

Dall’altra parte la Juventus dopo le due vittorie contro Spezia e Sampdoria ha piazzato il suo primo, grande acuto della stagione battendo i campioni d’Europa del Chelsea in Champions League. Un successo importantissimo anche per l’autostima e il morale della squadra, che è alle prese anche con diverse assenze in questo periodo. Dal 1995 a oggi il Toro ha vinto solo una volta il derby della Mole, in casa, il 16 aprile 2015 con un 2-1 firmato dai gol di Darmian e Quagliarella. Ultimo successo nel derby per la Juve con i granata ospitanti risalente al 2 novembre 2019, 0-1 con rete decisiva messa a segno da De Ligt.

DIRETTA TORINO JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Torino Juventus, match che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: V. Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Kean, Chiesa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stadio Olimpico Grande Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.



