Diretta/ Juventus Benevento (Serie A), streaming video tv: per restare in corsa

DIRETTA JUVENTUS BENEVENTO: TUTTO FACILE PER PIRLO?

Juventus Benevento, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. Partita fondamentale per entrambe le squadre per provare a restare in corsa per i rispettivi obiettivi. Registrata la notizia del rinvio del match tra Inter e Sassuolo, la Juventus con ancora la partita col Napoli da recuperare proverà ad avvicinarsi alla vetta, dando continuità al successo di Cagliari ottenuto grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo. Dopo l’eliminazione dalla Champions League ai bianconeri è rimasto solo il fronte del campionato, col decimo Scudetto di fila che sembra difficile ma che non è una prospettiva ancora del tutto tramontata. Il Benevento però non può essere di certo in vena di fare regali, con il crollo in casa contro la Fiorentina che è passata con 4 gol al “Vigorito” che ha messo in luce tutte le difficoltà dei sanniti. Il Benevento non vince in campionato dallo scorso 6 gennaio, la trasferta a Torino non è di certo la più agevole per riprendere a fare punti ma la quota salvezza si sta alzando e i sanniti non possono permettersi di gettare al vento quanto di buono fatto nella prima parte del campionato.

DIRETTA JUVENTUS BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Benevento sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENEVENTO

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Benevento presso l’Allianz Stadium. I padroni di casa allenati da Andrea Pirlo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Ronaldo, Morata. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Filippo Inzaghi con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Caprari; Lapadula.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sulla diretta Juventus e Benevento, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.18 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 7.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 15.00 volte la posta scommessa.

