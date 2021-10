Diretta Juventus Bologna Primavera/ Streaming video tv: bianconeri favoriti

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA: RISULTATO SCONTATO?

Juventus Bologna Primavera, in diretta alle ore 12.45 di oggi, domenica 24 ottobre 2021, sarà l’ultimo dei tre posticipi domenicali che completeranno nelle prossime ore il programma della sesta giornata del campionato Primavera 1 edizione 2021-2022. Dando un rapido sguardo alla classifica, si può già affermare che la diretta di Juventus Bologna Primavera vedrà favoriti i padroni di casa bianconeri, che hanno infatti 9 punti in classifica contro gli appena 4 degli ospiti rossoblù emiliani.

Facendo un passo indietro di una settimana, possiamo ricordare che la Juventus aveva vinto in extremis per 1-0 contro la Sampdoria con gol al 90′ di Strijdonck, mentre il Bologna arriva dalla sconfitta casalinga per 1-2 nel derby con la Spal. Tutto questo premesso, i bianconeri sono certamente favoriti: tutto andrà come previsto o ci saranno sorprese in Juventus Bologna Primavera?

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Bologna Primavera sarà garantita in chiaro per tutti oggi sul canale Sportitalia 60, visibile in chiaro. Inoltre Sportitalia, che è la “casa” del campionato Primavera 1, offrirà anche la diretta streaming video tramite sito Internet o app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA

Proviamo infine a dire qualcosa di più sulle probabili formazioni di Juventus Bologna Primavera. Per i bianconeri di mister Bonatti ecco un modulo 4-3-1-2 con Senko in porta e poi davanti a lui come possibili titolari Savona, Turicchia, Omic, Nzouango, Hasa, Bonetti, Mulazzi, Turco, Fiumanò e Maressa, anche se restano ancora aperti alcuni ballottaggi. Dall’altra parte, per gli ospiti del Bologna si potrebbe invece tratteggiare una formazione titolare con Bagnolini in porta, poi Amey, Stivanello, Casadei, Raimondo, Pagliuca, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese e Annan: se sarà davvero così, lo scopriremo fra qualche ora…

