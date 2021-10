Diretta/ Juventus Sampdoria Primavera, streaming video tv: big match

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA: BIG MATCH A VINOVO

Juventus Sampdoria primavera, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 13.00 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Big match di giornata tra due formazioni ambiziose che non sono riuscite a esprimersi al massimo nelle prime giornate del torneo. Prima della pausa però i bianconeri sono riusciti a rialzare la testa, prima l‘importante vittoria in casa dell’Inter in campionato, poi il 3-1 rifilato al Chelsea nella UEFA Youth League, vittoria internazionale che ha regalato sicuramente grande fiducia al gruppo bianconero.

La Sampdoria Primavera dopo l’1-6 rifilato a domicilio al Napoli sembrava destinata a ritrovare gli standard della scorsa stagione, in cui i blucerchiati si sono issati in testa alla regular season. Successivamente però la Samp è stata costretta a frenare, prima pareggiando 2-2 in casa contro l’Atalanta e poi incappando in una inaspettata sconfitta interna contro il Bologna. Un ko 0-1 che ha ripetuto nel punteggio quello dell’esordio sul campo della Spal, con la formazione genovese che deve ancora attendere per trovare la giusta continuità.

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sampdoria Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center. Per la Juventus, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senko; Nzouango, Omic, Turicchia, Savona; Mulazzi, Hasa, Muharemovic; Bonetti, Turco, Iling. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Esposito; Mané Aquino, Bonfanti; Somma, Paoletti, Yepes, Migliardi; Malagrida, Di Stefano, Polli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Juventus Training Center, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



