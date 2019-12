Diretta Juventus Bologna Primavera/ Streaming video tv, ottavi Coppa Italia

Juventus Bologna Primavera, diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione Aia di Lodi, si giocherà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 18 dicembre 2019, per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2019-2020. Ricordiamo innanzitutto che Juventus Bologna Primavera, come tutti gli incontri di questa fase della Coppa Italia di categoria, sarà una sfida in partita secca: dunque in caso di parità al triplice fischio finale saranno necessari i tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore per stabilire quale sarà la squadra che si qualificherà per i quarti di finale, fissati in calendario per il mese prossimo. Pochi giorni fa, nello scorso turno di campionato, la Juventus Primavera ha ottenuto un buon pareggio sul campo della Roma, mentre il Bologna è crollato in casa sotto i colpi dell’Atalanta capolista (1-4). Bianconeri favoriti, anche dal fattore campo, anche se in realtà in classifica ci sono solo tre lunghezze di differenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri della Primavera (compresi molti della Coppa Italia) sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Juventus Bologna Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA

Analizziamo anche le probabili formazioni attese per Juventus Bologna Primavera. Turnover garantito fra i bianconeri di Lamberto Zauli, in difesa potrebbe giocare Gozzi che è stato espulso in campionato, ci saranno comunque diversi cambiamenti fermo restando il modulo di riferimento, che dovrebbe essere sempre il 4-3-1-2. In attacco ad esempio i titolari potrebbero essere Stoppa e Da Graca, in difesa oltre a Gozzi potrebbero trovare spazio De Winter e Vlasenko. Turnover prevedibile anche per il Bologna di Emanuele Troise, il modulo è il 4-3-2-1 ad albero di Natale in cui oggi la prima punta potrebbe essere Uhunamure, un reparto che potrebbe cambiare molto è il centrocampo, dove Grieco e Pagliuca scalpitano per essere titolari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA