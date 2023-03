Diretta/ Sampdoria Juventus streaming video tv: riscatto della Juve? (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA: JUVE FAVORITA

Sampdoria Juventus Primavera, in diretta sabato 18 marzo 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri a caccia di riscatto dopo il ko nel derby contro il Torino che ha messo a repentaglio il piazzamento in zona play off: Juventus che ha interrotto una serie di 5 risultati utili in campionato e ora con un solo punto di vantaggio dal Sassuolo settimo in classifica.

Dall’altra parte la Sampdoria ha subito un duro ko sul campo del Frosinone nell’ultimo turno disputato, 5 reti incassate e terza sconfitta nelle ultime 4 sfide di campionato disputate dai blucerchiati. Nel match d’andata Juventus vincente in maniera convincente col punteggio di 3-1 sulla Sampdoria, in casa della formazione genovese le due squadre non si affrontano nel campionato Primavera dal 6 marzo 2022, vinse la Juventus 1-4 in quell’occasione.

SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scardigno; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Segovia, Di Mario; Montevago, Leonard. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Daffara, Dellavalle, Citi, Muharemovic, Moruzzi, Maressa, Nonge, Hasa, Yildiz, Anghelè, Turco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA JUVENTUS PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











