DIRETTA/ Juventus Cesena Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA JUVENTUS CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mancano ormai pochissimi minuti alla diretta di Juventus Cesena Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo match? La Juventus Primavera è in rottura prolungata e nelle ultime sei partite ha raccolto tre pareggi e altrettante sconfitte, un rendimento pessimo che sta penalizzando una classifica ancora globalmente positiva per i giovani bianconeri, che in precedenza andavano assai meglio, dal momento che si contano 40 punti totali, frutto di undici vittorie, sette pareggi e otto sconfitte fino ad oggi, tanto che la differenza reti della Juventus resta ancora in campo positivo (+8), a causa di 57 gol segnati a fronte dei 49 invece subiti.

Diretta/ Cesena Vis Pesaro streaming video tv: romagnoli, ultima chiamata (Serie C)

Il Cesena Primavera è invece il tristissimo fanalino di coda, nelle ultime cinque giornate ha ottenuto almeno una vittoria e un pareggio, ma la sua classifica è sconfortante. I romagnoli infatti hanno raccolto finora appena 9 punti, i numeri dopo le prime ventisei giornate ci parlano di due sole vittorie, tre pareggi e ben ventuno sconfitte, con 21 gol segnati e 61 invece subiti, quindi una differenza reti che è di conseguenza disastrosa (-40). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Juventus Cesena Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cesena Verona Primavera (risultato finale 0-1): Bernardi in extremis!

JUVENTUS CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cesena Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PARTITA SENZA STORIA?

Juventus Cesena Primavera, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 15.00 presso lo Juventus Training Center di Vinovo, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. Chance per Montero che a -2 dalla zona play off non può che puntare alla vittoria contro il fanalino di coda della classifica: Juventus nettamente battuta a Cagliari nell’ultima sfida disputata e chiamata a scuotersi dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 4 partite di campionato.

Diretta/ San Donato Cesena (risultato finale 1-6): vittoria esagerata dei romagnoli!

Cesena ultimo per distacco e ormai rassegnato alla retrocessione, dopo l’exploit in casa del Frosinone i romagnoli sono tornati a perdere in casa contro il Verona, con la discesa matematica nel campionato Primavera 2 che è stata comunque già sancita. Nel match d’andata qualche difficoltà per la Juventus che è riuscita comunque a fare bottino pieno sul campo del Cesena, imponendosi col punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CESENA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Cesena Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik; Bassino, Citi, Nzouango; Maressa, Hasa, Nonge, Moruzzi; Anghelè, Mancini, Mbangula. Risponderà il Cesena allenato da Giovanni Ceccarelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pollini; Manetti, Elefante, Lepri, Rossi; Francesconi, Lilli, Balde; Carlini, Polli, Gessaroli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS CESENA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Cesena Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.60, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA