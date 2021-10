Diretta Juventus Chelsea donne/ Streaming video tv: big match in Champions League!

DIRETTA JUVENTUS CHELSEA DONNE: SFIDA DI LUSSO IN CHAMPIONS LEAGUE!

Juventus Chelsea donne, in diretta dall’Allianz Stadium alle ore 21:00 di mercoledì 13 ottobre, si gioca per la seconda giornata nel gruppo A di Champions League femminile 2021-2022. Come era già accaduto in passato, lo stadio in cui gioca la Juventus di Massimiliano Allegri apre le sue porte alle donne: un grande evento per una grande partita, perchè quella contro il Chelsea è da considerarsi tale visto che stiamo parlando dell’ultima finalista di Champions League, che nel 2018 e 2019 ha raggiunto due semifinali e ha vinto gli ultimi due campionati.

La Juventus Women però ha esordito bene nella fase a gironi: battuto 3-0 il Servette in trasferta, la squadra di Joe Montemurro guida dunque il gruppo A (il Chelsea ha pareggiato 3-3 contro il Wolfsburg) ma sa bene che la qualificazione sarà complicatissima, perchè sulla carta parte alle spalle delle Blues e delle tedesche. Intanto vedremo quello che succederà tra qualche ora nella diretta di Juventus Chelsea donne; aspettando che la partita si giochi, proviamo a valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS CHELSEA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Chelsea donne non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la visione di questa partita della Champions League femminile viene affidata ancora una volta a DAZN, e dunque si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video riservato agli abbonati a questa piattaforma, che potranno avvalersi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA DONNE

Appare abbastanza evidente che dopo il turnover di settimana scorsa, per Juventus Chelsea donne Joe Montemurro tornerà a schierare le titolari: nel big match dell’Allianz Stadium dovremmo quindi vedere Sara Gama in coppia con Salvai davanti a Peyraud-Magnin, mentre sulle fasce saranno confermate Lundorf e Boattin. A centrocampo spinge Sofie Pedersen, probabile titolare al posto di una tra Rosucci e Zamanian mentre Arianna Caruso in questo momento è quasi insostituibile; davanti, si ricomporrà il tridente Cernoia-Girelli-Bonansea salvo sorprese (ovvero Staskova, Hurtig o Bonfantini, titolari contro il Servette).

Il Chelsea di Emma Hayes ha un tridente devastante: Bethany England, l’australiana Samantha Kerr e la danese Pernille Harder (104 gol in 114 partite con il Wolfsburg) hanno tutte segnato nella prima partita di Champions League, e naturalmente per il reparto avanzato si parte da loro. Alle spalle di questa linea offensiva, ci sono Leupolz e Ji So-Yun che agiscono al centro del campo; sulle corsie laterali di centrocampo avremo Cuthbert e Reiten, mentre in difesa l’allenatrice delle Bleus dovrebbe nuovamente puntare su Bright, Carter e Eriksson, con Berger a difendere la porta.



