Diretta Juventus Chelsea/ Streaming video tv: Bonatti sogna in Youth League

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA CHELSEA: BONATTI PER L’IMPRESA

Juventus primavera Chelsea, diretta dall’arbitro Antonio Emanuel Carvalho Nobre, è la partita in programma oggi, mercoledì 29 settembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00. Siamo al secondo turno della fase a gironi della Youth league e per il gruppo H ecco che si para davanti la diretta tra Juventus primavera e Chelsea, match che porte riservaci grandi sorprese.

Padroni di casa naturalmente i bianconeri, che dopo aver ben debuttato nella competizione contro il Malmoe, pareggiando per 2-2 sono pronti oggi a ottenere il primo successo davanti al pubblico di casa. Di contro però i Blues del tecnico Myers, capolista del girone dopo il sostanzioso successo strappato al primo turno allo Zenit per 3-1. Non un avversario dunque facile per i ragazzi di Bonatti, ma vedremo che ci dirà il campo.

DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA CHELSEA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI YOUTH LEAGUE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi alle ore 16.00 la diretta tra Juventus primavera e Chelsea sarà visibile in diretta tv sul satellite di Sky: appuntamento al canale Sky sport Football, al numero 203 del telecomando. L’incontro sarà dunque visibile, solo per gli abbonati ovviamente, anche in diretta streaming video tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PRIMAVERA CHELSEA

Questo si annuncia un match decisivo per le sorti del girone e dunque non siamo sorpresi che per la diretta tra Juventus primavera e Chelsea vengano scelti solo i titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni. Cominciando dallo schieramento bianconero, ecco che Bonatti oggi punterà ancora sul 4-3-3, dove pure in attacco sarò spazio per Turco, fresco di gol contro l’Inter primavera solo pochi giorni fa: accanto al bomber ecco Iling e Bonetti, anche se Chibozo rimane a disposizione. A centrocampo si faranno invece avanti oggi Hasa, Mulazzi e Muharemovic, con il duo Turicchia-Omic schierato invece dal primo minuto in difesa: Savona e Nzouango completeranno lo schieramento.

Spazio al 3-4-3 per le probabili formazioni invece della squadra Youth league del Chelsea, dove pure Myers scommetterà ancora su Vale, Soonsup-Bell e Stutter per l’attacco, visto il loro gran stato di forma. A centrocampo per il team inglese sarà spazio per Hall e Webster al centro come pure per Thomas e andine sull’esterno dello schieramento: Humphreys, McClelland e Hughes saranno comunque i titolari in difesa, davanti al numero 1 Sharman-Lowe.



