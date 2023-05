DIRETTA/ Juventus Cremonese video streaming tv: a Torino non si gioca da 28 anni

DIRETTA JUVENTUS CREMONESE: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Juventus Cremonese, partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra bianconeri e grigiorossi in Piemonte. Dal 1989 ad oggi le due formazioni si sono scontrate in cinque occasioni con altrettante vittorie dei padroni di casa: la prima risalente all’8 aprile 1990, un netto 4-0 in favore della Juventus nel match valevole per il campionato di Serie A.

Successo per 2-0, invece, il 27 ottobre 1991 mentre il 29 agosto 1993 la squadra bianconera si è imposta “solo” 1-0. Stesso risultato maturato il 19 marzo 1995 mentre l’ultimo incrocio a Torino è quello del 27 agosto 1995, 4-1 il risultato finale. L’ultima sfida in assoluto, infine, è quella disputata a Cremona lo scorso 4 gennaio e vinta di misura dalla formazione di mister Massimiliano Allegri grazie al gol firmato da Milik in pieno recupero. (Giulio Halasz)

JUVENTUS CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Cremonese non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 35^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

JUVENTUS CREMONESE: TUTTO FACILE PER ALLEGRI?

Juventus Cremonese, in diretta domenica 14 maggio 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Ultima chance grigiorossa, la vittoria dello Spezia contro il Milan e il pari del Lecce in casa della Lazio costringe i grigiorossi, dopo la vittoria nello scontro diretto contro i liguri, a tentare la grande impresa sul campo di una squadra mai battuta in Serie A (11 successi bianconeri e 4 pareggi nei precedenti).

La Cremonese spererà di trovare una Juventus distratta dal cruciale impegno di Europa League di giovedì prossimo a Siviglia: il pari al 97′ di Gatti ha consentito ai bianconeri di strappare un pareggio fondamentale per il match di ritorno in Spagna, con la necessità però di difendere il secondo posto in campionato al netto delle vicende giudiziarie-sportive. All’andata la Juventus è passata in extremis a Cremona grazie a una punizione di Milik, a Torino le due squadre non si affrontano in campionato dal 27 agosto 1995, vinse 4-1 la formazione bianconera in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Juventus Cremonese, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling jr.; Kean, Milik. Risponderà la Cremonese allenata da Davide Ballardini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Meité, Benassi; Galdames; Okereke, Ciofani.

JUVENTUS CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.25.











