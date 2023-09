DIRETTA/ Lecce Juventus Primavera (risultato finale 0-3): vittoria netta dei bianconeri! (3 settembre 2023)

DIRETTA LECCE JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-3): VINCONO I BIANCONERI

Lecce Juventus Primavera 0-3: vittoria netta da parte della giovane squadra bianconera, che segna tre gol anche oggi come già all’esordio contro il Cagliari e rimane così a punteggio pieno nella classifica del campionato Primavera 1. Grande protagonista oggi Ivano Srdoc: entrato nel secondo tempo, l’attaccante segna prima il gol del vantaggio con un bellissimo tiro a giro dopo aver superato Pascalau, poi assiste per l’inserimento puntuale di Lorenzo Anghelé che da due passi non può sbagliare. La Juventus Primavera cambia decisamente marcia nella ripresa, e il Lecce va in difficoltà.

Auna manciata di minuti dal 90’ assist di Pagnucco e tris firmato da Michele Scienza, altro ingresso dalla panchina. I salentini campioni d’Italia in carica hanno zero punti dopo le prime due giornate, con otto gol subiti: quest’anno sarà molto più dura rispetto alla stagione precedente, per ora invece la Juventus che ha qualcosa da farsi perdonare vola sulle ali dell’entusiasmo, con 6 punti e altrettante reti all’attivo in questo ottimo avvio di campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE JUVENTUS PRIMAVERA: MONTERO PER CONFERMARSI!

Lecce Juventus in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Avvio shock per i Campioni d’Italia, che dopo la sconfitta nella Supercoppa Primavera sono crollati in casa del Verona, 5-1 per gli scaligeri e salentini che hanno capito di dover voltare pagina dopo la trionfale scorsa stagione, chiusasi con lo storico tricolore conquistato.

Ha vinto e convinto invece la Juventus che ha battuto con un rotondo 3-1 il Cagliari, subito un avvio convincente per i bianconeri che puntano ora a trovare da subito la giusta continuità e, in questo senso, la sfida contro i Campioni in carica può essere sicuramente una chance importante. Le ultime due sfide nel campionato Primavera tra Lecce e Juventus in casa dei salentini sono terminate entrambe in pareggio, sempre col punteggio di 1-1.

DIRETTA LECCE JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Juventus Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Cagliari Inter Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lampinen-Skaug; Dell’Acqua, Pascalau, Addo, Casalongue; Vulturar, McJannet, Gromek; Corfitzen, Burnete, Agrimi. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca.

LECCE JUVENTUS PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











