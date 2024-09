La diretta Juventus Cremonese Primavera, lunch match del sabato alle ore 13.00, sarà una sfida importante per testare le ambizioni dei bianconeri, a quota 10 punti in classifica e a caccia della Roma capolista lontana 3 lunghezze. Nell’ultimo match la Juventus Primavera, dopo tre vittorie consecutive, è stata costretta a frenare con un pirotecnico 3-3 in casa del Lecce, confermandosi squadra dal gran valore offensivo.

Per ora 5 punti in classifica per la Cremonese che ha vinto la prima partita in casa dell’Atalanta, poi due sconfitte e ora due pareggi di fila, l’ultimo l’incredibile 4-4 in casa del Bologna. In questa sfida dunque si affronteranno due compagini reduci da due pareggi che hanno regalato una vera pioggia di gol, è chiaro che gli obiettivi sono diversi con i grigiorossi che puntano essenzialmente a mantenere la categoria.

DIRETTA JUVENTUS CREMONESE PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA

Scopriamo insieme dove seguire la diretta Juventus Cremonese Primavera. Come avviene ormai da diversi anni, il campionato giovanile è trasmesso in chiaro su Sportitalia. Per quanto riguarda lo streaming in diretta, sarà possibile seguirlo tramite l’app di Sportitalia, disponibile per smartphone e tablet, o direttamente sul sito web dell’emittente.

JUVENTUS CREMONESE PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le scelte dei due allenatori? Le probabili formazioni della diretta Juventus Cremonese Primavera vedono la Juventus scegliere un 3-4-2-1 di partenza con Radu in porta e una difesa a tre con Montero, Martinez e Bassino. A centrocampo quartetto titolare con Nisci, Ripani, Florea e Pagnucco, in attacco Crapisto e Vacca si muoveranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Di Biase. La Cremonese risponde schierandosi con un 3-4-1-2. In porta ci sarà Tommasi, protetto da una linea difensiva composta da Duca, Prendi e Tse. Sulle fasce agiranno Zilio e Triacca, mentre Nagrudyni e Lottici avranno il compito di dirigere il gioco in mezzo al campo. Lorkipianidze supporterà il duo d’attacco formato da Ragnoli e Gabbiani.

JUVENTUS CREMONESE PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno scommettere sulla sfida della diretta Juventus Cremonese Primavera, bianconeri favoriti dai principali bookmaker. Vittoria della Juventus quotata 1.50, quota per il pareggio che sale a 3.80 mentre l’eventuale vittoria della Cremonese in trasferta viene quotata 5.80.