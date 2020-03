Diretta Juventus Genoa Primavera/ Streaming video e tv: grifoni a caccia di riscatto

Juventus Genoa Primavera, diretta dall’arbitro Cristian Cudini, domenica 8 marzo 2020 alle ore 12.00, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. 7 risultati utili consecutivi per i bianconeri che dopo 4 pareggi consecutivi tra Coppa e campionato hanno ritrovato la vittoria battendo di misura il Pescara primavea con una rete di Sekulov. I bianconeri sono risaliti fino al quarto posto in classifica, trovando una continuità che era mancata nella prima parte della stagione. Ad essere scalzato dalla zona play off è stato comunque il Genoa primavera, ora a -3 dal sesto posto dopo l’ultima sconfitta subita contro l’Inter primavera. Solo 8 punti nelle ultime 10 partite disputate dai giovani Grifoni, che non sono riusciti ad esprimersi a quelli che erano stati invece i grandi livelli di inizio campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Genoa Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Juventus Genoa Primavera, domenica 8 marzo 2020, per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. La Juventus primavera allenata da Lamberto Zauli dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Israel; Leo, Vlasenko, Gozzi, Anzolin; Leone, Fagioli, Ranocchia; Tongya; Moreno, Petrelli. Il Genoa primavera guidato in panchina da Giuseppe Angelini partirà con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Radaelli; Piccardo, Raggio, Rizzo; Piccardo, Eyango, Rovella, Besaggio, Lisboa Da Silva; Bianchi, Cleonise.



